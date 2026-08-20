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美 재무부 장기채 바이백에 금리 급락…워시 연준 스텝 더 꼬이나

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AI 핵심 요약

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  • 미 재무부가 19일 장기국채 바이백을 두 배로 늘렸다.
  • 장기금리는 급락했지만 연준의 추가 금리인상 부담이 커졌다.
  • 워시 의장은 잭슨홀서 재무부와 엇박자 메시지를 내놓을 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

바이백 카드로 금리 급락시켰지만…인플레·통화정책 엇박자 우려 고조
8월 잭슨홀 주목…워시 의장, 통화정책 방향 설명 주목
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 재무부가 장기 국채 매입(바이백) 규모를 두 배 이상으로 늘리면서 급등하던 장기금리가 급락했다. 시장이 장기금리 상승을 통해 제공하던 긴축 효과가 약해지면서, 인플레이션이 잡히지 않을 경우 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기준금리를 직접 올려야 하는 부담이 커질 수 있다는 분석이 나온다.

재무부의 장기금리 억제와 연준의 물가 안정이라는 두 정책 목표가 충돌할 가능성이 커진 가운데, 다음 주 잭슨홀 연례 경제심포지엄에서 워시 의장이 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.

재무부는 19일(현지시간) 10년물·20년물·30년물 국채에 대한 바이백 규모를 최소 두 배로 늘리겠다고 발표했다. 회당 매입 한도는 기존 20억달러(약 2조8000억원)에서 40억달러(약 5조6000억원) 이상으로 확대된다. 이번 조치는 9월 9일부터 시작해 11월 4일까지 시행될 예정이다.

이번 발표 직전까지 미국 국채 시장에서는 매도세가 이어지며 금리가 부담스러운 수준까지 치솟았다. 이란 전쟁 발발 이후 10년물 금리는 약 70bp(0.70%포인트) 뛰어 최근 4.74%까지 올랐고, 이에 따라 30년 만기 모기지 금리도 6.75% 안팎까지 상승했다. 30년물 국채 금리는 이번 주 초 19년 만에 최고 수준을 기록하기도 했다.

그러나 바이백 소식이 전해진 뒤 10년물 금리는 4.63%까지 밀렸다가 이날 4.65%로 마감했다.

◆ 매도세는 진정됐지만…"수익률 곡선 왜곡" 논란

재무부는 이번 조치의 목적이 유동성이 낮아진 발행물(off-the-run) 국채의 시장 유동성을 개선하기 위한 것이라고 설명했다. 실제 2020년 5월 발행된 30년물 국채(잔존만기 24년)는 이날 액면가의 45센트 수준에서 거래돼 유동성 저하가 심각한 상황이었던 것으로 나타났다.

다만 시장에서는 이번 조치가 단순한 유동성 지원을 넘어설 수 있다는 시각이 나온다. 연준처럼 화폐를 발행해 국채를 사들일 수 없는 재무부가 바이백 재원을 마련하려면 단기 국채(T-bills) 발행을 늘릴 수밖에 없다는 관측에서다.

웰링턴의 브리즈 쿠라나 채권 포트폴리오 매니저는 재무부가 바이백 재원을 마련하려면 결국 단기 국채 발행을 늘려야 할 것으로 봤다. 그는 "연준은 원하는 만큼 화폐를 찍어 국채를 살 수 있지만 재무부에는 그런 능력이 없다"며 "결국 단기 국채 발행을 늘려 바이백 재원을 조달해야 한다"고 말했다.

다만 재무부는 발표 당시 구체적인 재원 조달 방식을 밝히지 않았으며, 관련 질의에도 답하지 않았다.

장기채를 단기채로 대체하는 과정에서 재무부가 사실상 수익률 곡선에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 나온다. 전체 국채 발행 잔액 중 단기 국채 비중은 22.2%로, 재무부차입자문위원회(TBAC)가 권고한 적정 상한선인 20%를 이미 웃돌고 있다.

베선트 장관은 2024년 전임 재닛 옐런 재무장관이 같은 방식으로 단기채 발행을 늘린 것을 두고 "정부의 과잉 지출 비용을 낮추기 위해 시장에 손을 댄 것"이라고 비판한 바 있어, 이번 조치가 같은 비판에 직면할 수 있다는 지적도 나온다.

TBAC는 지난해 7월 의사록에서 "부채 구성을 관리하는 주된 수단은 어디까지나 발행(issuance)이어야 한다"며 바이백을 정치적으로 활용해서는 안 된다는 취지의 경고를 내놓기도 했다.

이번 조치가 오히려 역풍을 부를 수 있다는 우려도 제기된다. 미 의회예산국(CBO)에 따르면 2026 회계연도 첫 10개월간 연방정부의 순이자 지급액은 9630억달러(약 1348조원)로, 전체 재정지출의 약 15%를 차지한다.

부채 구성이 단기물 위주로 재편될 경우 이 같은 이자 부담이 금리 변동에 더 민감해질 수 있어, 향후 연준이 금리를 올릴 경우 정부의 이자비용이 오히려 급증할 수 있다는 분석이 나온다.

장기금리 하락이 경기와 인플레이션을 자극할 수 있다는 우려도 있다. 쿠라나 매니저는 "인플레이션이 고착화하고 연준이 금리를 더 높게 유지해야 할 위험이 커지고 있다"고 지적했다.

실제 바이백 발표 이후 달러화 가치는 주요 통화 바스켓 대비 하루 만에 0.8% 가까이 떨어졌는데, 이는 수입물가 상승을 통해 인플레이션 압력을 키울 수 있는 요인으로 풀이된다.

◆ "연준-재무부 엇박자"…워시, 잭슨홀서 입장 밝힐 듯

이번 조치는 무엇보다 워시 의장의 통화정책 운신 폭을 좁힐 수 있다는 점에서 주목된다. 워시 의장은 지난달 29일 기자회견에서 5년 넘게 2% 목표치를 웃돌고 있는 인플레이션에 우려를 표하면서도 기준금리는 동결했다. 당시 그는 장기 국채금리 상승이 금융여건을 긴축시키면서 연준의 추가적인 금리 인상 필요성을 낮출 수 있다는 취지의 발언을 내놓았다.

윌밍턴트러스트의 윌 스티스 선임 채권 포트폴리오 매니저는 "워시 의장은 매우 곤혹스러운 처지에 놓였다"며 "그동안 시장은 장기금리 상승이 연준의 역할을 대신하고 있어 기준금리를 굳이 올릴 필요가 없다는 논리로 움직여 왔는데, 이제 재무장관이 그 흐름을 되돌리려 하고 있다"고 말했다.

그는 이어 "연준과 재무부가 사실상 반대 방향으로 움직이고 있는 셈"이라며 "결국 더 큰 정책 수단을 가진 연준이 기준금리를 원래 계획보다 더 많이 조정해야 할 가능성이 크다"고 내다봤다.

RSM US의 조지프 브루수엘라스 수석 이코노미스트도 이번 조치가 워시 의장의 물가 안정 목표 달성을 더 어렵게 만들 것이라고 진단했다. 그는 워시 의장이 평소 정부 개입 없이 시장이 스스로 금리를 결정하도록 하는 방식을 선호해왔다며 "이는 지난 20년간의 통화정책으로 완화됐던 제약이 다시 살아나는 것과 같다"고 말했다.

브루수엘라스는 또 "포퓰리즘의 논리가 결국 중앙은행에 재정 목표를 뒷받침하라고 요구하는 지점에 서서히 다가서고 있다"며 이날 재무부의 개입이 워시 의장의 입지를 더 어렵게 만들 것이라고 지적했다.

도널드 트럼프 대통령이 부채 상환 부담을 낮추기 위해 연준에 금리 인하를 압박하는 동시에 재정지출을 계속 늘리고 있는 점도 이 같은 긴장을 키우는 배경으로 꼽힌다. CBO는 올해 미국의 재정적자가 2조1000억달러(약 2940조원)에 이를 것으로 전망하고 있다.

◆ "일시적 진통제" 평가도…근본 해법은 지출 감축

이번 바이백이 장기적으로 금리 상승 흐름 자체를 되돌릴지에 대해서는 시장 전문가들 사이에서도 회의적인 시각이 우세하다.

에버코어ISI의 크리슈나 구하 중앙은행 전략 헤드는 "즉각적인 효과는 인상적으로 보이지만, 이 조치가 장기간에 걸쳐 실질적인 영향을 미칠지는 회의적"이라고 평가했다.

다만 그는 이번 조치가 그동안 금리 급등에 부담을 느꼈던 잠재 매수자들을 시장으로 끌어들이고, 향후 투자자들이 과도한 공매도에 나서는 것을 주저하게 만드는 효과는 있을 수 있다고 덧붙였다.

브루수엘라스 이코노미스트는 금리를 지속적으로 낮추려면 결국 정부 지출 자체를 줄여야 한다고 강조했다. 그는 "현재 양당이 공유하고 있는 포퓰리즘적 경제 기조를 감안하면 지출 감축은 현실적으로 선택지에 없다"며 "오늘 아침과 같은 조치는 결국 우리 스스로 만든 재정적 상처에 일시적인 진통제를 바르는 것에 불과할 것"이라고 말했다.

높은 재정적자와 2% 목표를 웃도는 인플레이션, 달러 약세에 더해 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 기술기업들의 회사채 발행 급증까지 겹치며 국채 금리를 끌어올리는 요인이 복합적으로 작용하고 있다는 게 그의 설명이다.

스티스 매니저는 재무부가 앞으로 얼마나 더 적극적으로 개입할지가 관건이라고 봤다. 그는 이번 조치를 두고 향후 재무부가 국채 발행 규모 자체를 줄일지, 아니면 바이백 규모를 80억달러(약 11조2000억원) 수준까지 다시 늘릴지 등 후속 조치에 시장의 관심이 쏠릴 것이라고 전망했다.

시장의 관심은 다음 주 미국 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 연준 연례 경제심포지엄으로 향하고 있다. 워시 의장은 이 자리에서 고위급 기조연설을 할 예정이다.

스티스 매니저는 "워시 의장은 아마도 연설문을 다시 써야 할 것"이라며 "당초에는 향후 정책 방향에 대한 구체적 신호(포워드 가이던스) 없이 인플레이션 둔화에 초점을 맞추려 했겠지만, 재무부의 이번 조치로 인해 더 단호한 입장을 취하거나 기존의 신호 자제 원칙을 어느 정도 바꿔야 할 수도 있다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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