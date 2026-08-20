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[채권/외환] 美 재무부 바이백 확대에 장기금리 급락·달러 약세…30년물 5.2% 아래로

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AI 핵심 요약

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  • 미 재무부가 19일 장기국채 바이백 확대를 발표했다
  • 미 10년물·30년물 금리와 달러인덱스가 급락했다
  • FOMC 의사록은 연준의 금리 인상 가능성을 남겼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

30년물 8.9bp↓ 5.196%
달러인덱스 5월 말 이후 최저·엔화 158엔대 강세
FOMC는 금리 인상 가능성 열어둬

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 장기 국채 수익률이 19일(현지시간) 큰 폭으로 하락하고 달러화도 주요 통화 대비 약세를 나타냈다. 미 재무부가 장기 국채의 유동성을 지원하기 위한 바이백(환매) 운영 규모를 두 배로 확대하겠다고 발표하면서 장기물에 매수세가 유입된 영향이다.

각국의 재정 악화와 국채 공급 증가, 인플레이션 우려로 최근 급등했던 유럽 장기 국채 금리가 하락한 것도 미 국채 시장을 안정시키는 데 힘을 보탰다. 반면 미국과 이란 간 분쟁을 끝내기 위한 협상은 교착 상태를 이어갔고 국제유가는 상승했다.

이날 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 5.1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.655%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 8.9bp 떨어진 5.196%로 내려왔다. 국채 수익률과 가격은 반대로 움직인다.

반면 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.6bp 상승한 4.181%를 나타냈다. 이에 2년물과 10년물 국채 수익률 격차는 플러스(+) 47.2bp를 기록했다.

미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.20 koinwon@newspim.com

장기금리 하락을 이끈 것은 미 재무부의 바이백 확대 발표였다. 재무부는 장기 국채에 대한 유동성 지원 목적의 바이백 운영 규모를 두 배로 확대하고, 변경된 규모를 오는 9월 9일부터 11월 4일까지 적용할 계획이라고 밝혔다.

제프리스의 토머스 사이먼스 미국 담당 수석 이코노미스트는 이번 발표가 최근 재무부의 분기 국채발행계획 발표에 포함되지 않았다는 점에서 이례적이라고 평가했다. 그는 이번 조치가 "앞으로 언제든 재무부가 추가적인 변화를 줄 수 있다는 점을 시사한다"고 말했다.

사이먼스는 현 행정부가 장기 국채 입찰 규모를 제한하는 데 신중한 태도를 보여왔다면서 "장기물 입찰 규모가 실제로 어느 시점에 축소될 수 있다는 기대가 적어도 어느 정도 높아진 것으로 생각한다"고 말했다.

다만 이날 실시된 미국 20년물 국채 입찰에서는 수요가 강하지 않았다. 응찰률이 약화됐고 낙찰금리도 높은 수준을 나타냈다.

도이체방크의 조지 사라벨로스 애널리스트는 재무부가 시장에서 장기물의 듀레이션을 줄이는 데 필요한 자금을 조달하기 위해 단기 재정증권(T-bill) 발행을 늘려야 할 것이라고 분석했다.

그는 이번 조치가 금융 여건을 완화하는 만큼 연준의 상쇄적인 긴축이 필요할 수 있다며, 케빈 워시 연준 의장이 바이백을 금융 여건 완화 요인으로 인식하지 않을 경우 이는 달러화에 추가적인 약세 요인이 될 수 있다고 평가했다.

◆ 달러인덱스 5월 말 이후 최저·엔화 158엔대 강세

실제로 재무부 발표 이후 장기 국채 금리가 급락하면서 달러화도 주요 통화 대비 큰 폭으로 떨어졌다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.72% 하락한 98.93을 기록하며 5월 말 이후 최저치로 내려갔다.

유로화는 달러 대비 0.78% 상승한 1.16640달러로 2개월 반여 만에 최고치를 기록했다. 영국 파운드화도 0.48% 오른 1.3597달러로 5월 11일 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

달러화는 스위스 프랑에 대해서는 1.65% 하락한 0.7992프랑으로 6월 중순 이후 최저치를 기록했다. 일본 엔화도 달러 대비 0.70% 상승한 달러당 158.48엔을 나타내며 시장이 주시하는 160엔선에서 다시 멀어졌다.

달러/원 환율은 한국 시간 20일 오전 7시 15분 기준 전장 대비 7.8% 하락한 1390원에 거래되고 있다.

모넥스 USA의 후안 페레스 트레이딩 담당 이사는 재무부의 바이백 확대가 시장 내 달러 공급 확대와 금융 여건 완화를 시사하면서 달러화 가치에 하락 압력을 가했다고 분석했다. 

◆ FOMC는 금리 인상 가능성 열어둬

이날 공개된 연준의 7월 28~29일 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서는 인플레이션에 대한 정책 당국자들의 경계감이 확인됐다. 의사록에 따르면 '여러' 정책 담당자들은 금리를 인상할 준비가 돼 있었으며, '많은' 위원들은 인플레이션이 연준의 2% 목표로 내려가지 않을 경우 금리 인상이 필요할 수 있다고 판단했다.

특히 의사록에는 금리 인하를 지지하는 내용이 언급되지 않았다. 올해 초만 해도 인플레이션 둔화에 따라 연준이 올해 금리를 낮출 수 있다는 기대가 있었지만, 이후 통화정책 논의가 금리 인상 가능성 쪽으로 이동했음을 보여준다.

다만 사이먼스는 7월 FOMC 이후 발표된 경제지표를 고려하면 이번 의사록은 현재 경제 상황을 제대로 반영하지 못하는 다소 오래된 정보라고 평가했다.

한편 중동에서는 미국과 이란 간 분쟁을 끝내기 위한 노력이 별다른 진전을 보이지 못했다. 아랍에미리트(UAE)가 이란과의 모든 금융·경제 거래를 중단하기로 결정하면서 긴장이 다시 고조됐고, 브렌트유는 이날 0.66% 상승한 배럴당 91.62달러에 거래를 마쳤다.

koinwon@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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