센서뷰, 방산·AI데이터센터 수익성 강화

AI 핵심 요약beta
- 센서뷰는 20일 방산 수익성 강화와 신사업 가속을 밝혔다.
- 상반기 수주잔고 220억원, 방산 매출 비중 66%였다.
- AI데이터센터·양자컴퓨팅용 제품 개발과 협력을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고주파(RF) 연결 솔루션 전문기업 센서뷰가 방산 사업의 수익성을 높이면서 인공지능(AI) 데이터센터, 양자컴퓨팅 등 신사업의 사업화를 가속화한다고 20일 밝혔다.
센서뷰는 외형 확대보다 사업의 내실을 우선하는 경영전략을 추진한다. 기존에 확보한 기술과 개발 성과를 제품화와 매출로 연결하는 데 경영 자원을 집중해 재무와 사업 기반을 동시에 강화할 계획이다.
회사에 따르면 올해 상반기 말 기준 수주잔고는 약 220억원으로 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다. 상반기 전체 매출에서 방산 분야가 차지하는 비중은 약 66%에 달했다. 레이다용 안테나와 복합연결기 등 주요 방산 제품의 개발 및 공급 물량이 확대되면서 관련 매출 기반을 강화하고 있다.
AI 데이터센터 분야에서는 차세대 고속 인터커넥트 시장을 겨냥한 AEC 사업의 사업화에 속도를 내고 있다. 고주파 케이블 및 커넥터 분야에서 축적한 소재·공정 기술과 제조 역량을 기반으로 고속·저손실 인터커넥트 제품을 개발 중이며, AI 데이터센터 생태계 내 주요 기업들과의 전략적 파트너십을 통해 제품 개발과 기술 협력, 시장 진입을 진행하고 있다.
양자컴퓨팅도 중장기 성장동력으로 육성 중이다. 양자컴퓨터는 극저온 환경에서 안정적인 신호 전송을 위한 고성능 RF 인터커넥트 기술이 필요하며, 센서뷰는 기존 고주파 RF 사업에서 확보한 기술을 기반으로 관련 제품 개발을 진행하고 있다.
센서뷰 관계자는 "축적해 온 기술과 고객 기반, 개발 성과를 실질적인 매출과 수익으로 연결하는 데 역량을 집중할 계획"이라며 "시장 수요와 사업화 가능성, 수익성을 중심으로 경영 자원을 효율적으로 배분해 외형뿐 아니라 실질적인 수익성이 함께 개선되는 사업구조를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com