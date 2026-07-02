하나은행, SK텔레콤과 통신비 자동납부 계좌 변경 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 2일 SK텔레콤과 통신비 자동납부 이벤트를 시작했다.
- 이벤트는 7월 1일부터 31일까지 진행된다.
- 신규·기존 고객에 치킨·커피 쿠폰 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 고객 선착순 1만명에 메가 아이스 아메리카노 쿠폰 최다 4매
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 SK텔레콤과 제휴해 통신비 자동납부 계좌 변경 이벤트를 실시한다고 2일 발표했다.
이번 프로모션은 손님들이 일상적으로 금융 거래를 더욱 편리하게 이용하며, 실질적인 혜택도 함께 누릴 수 있도록 기획됐다. 하나은행은 생활밀착형 금융 서비스를 확대하고 손님 접점을 강화하기 위해 SK텔레콤과 협력해 이번 이벤트를 준비했다.
이 이벤트는 신규 손님뿐만 아니라 기존 하나은행 손님에게도 경품 혜택을 제공한다. 이벤트는 7월 1일부터 7월 31일까지 진행된다.
신규 손님 중 SK텔레콤 통신비 자동납부를 3개월 이상 등록하는 경우 'BBQ 황금올리브치킨+콜라' 모바일 쿠폰을 받을 수 있다. 이들은 6개월 이내에 하나은행 계좌를 새로 개설하고 통장 해지 이력이 없는 고객에 해당한다.
또한, 기존 하나은행 계좌 보유 고객이 통신비 자동납부를 설정하면 선착순 1만 명에게 메가MGC커피 아이스 아메리카노 쿠폰을 최대 4매 제공된다.
이와 관련해 하나은행 신사업추진부 관계자는 "통신비 자동납부와 같은 일상 속 금융 경험에 실제 체감할 수 있는 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 생활 플랫폼과 협업을 통해 손님의 금융 편의성을 지속적으로 확대할 예정"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com