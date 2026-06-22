하나은행, 22일부터 청년미래적금 가입 접수 개시

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 17일 서민금융진흥원과 청년미래적금 협약을 맺고 22일 가입 신청을 시작했다.
- 만 19세 이상 34세 이하 청년이 대상이며, 심사 뒤 하나원큐나 영업점에서 가입할 수 있다.
- 기본금리 연 5.0%에 우대금리를 더해 최고 연 8.0%를 제공하고 정부기여금도 적립했다.
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최고 연 8.0% 금리, 납입액 6%·12% 정부기여금 적립
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 17일 서민금융진흥원과 청년들의 안정적인 목돈 마련을 지원하는 '청년미래적금 업무협약'을 체결했으며, 오늘 22일부터 '청년미래적금' 가입 신청을 시작한다고 밝혔다.
협약식에는 김은경 서민금융진흥원장과 하나은행의 주요 관계자들이 참석했으며, 청년들의 자산 형성을 위한 협약 내용을 충실히 이행하고 상호 간의 협력을 지속해 나가기로 했다.
이에 따라 하나은행은 오늘 22일부터 본격적으로 '청년미래적금'의 가입 접수를 개시하며, 가입 대상은 서민금융진흥원이 설정한 소득 기준을 충족하는 만 19세 이상부터 만 34세 이하의 청년층이다.
신청 접수 후에는 약 4주에서 6주간의 심사가 진행되며, 최종 가입 대상자로 선정된 고객은 전국 하나은행 영업점이나 모바일 뱅킹 앱인 '하나원큐'를 통해 상품에 가입할 수 있다.
이번 '청년미래적금'의 월 가입 금액은 최소 1000원에서 최대 50만원 이하이며, 총 가입 기간은 3년이다. 기본금리는 연 5.0%에 조건에 따라 최대 연 3.0%p의 우대금리가 추가되어 최고 연 8.0%의 금리 혜택을 제공한다.
우대금리 조건은 급여이체 달성 시 1.2%p, 하나카드 결제 실적에 따라 0.6%p, 목돈마련응원 0.5%p, 소득플러스 0.5%p, 청년재무상담 완료 시 0.2%p가 적용된다. 또한, 청년들의 자산 형성을 지원하기 위해 소득 유형 및 구간에 따라 적금 납입액의 6% 또는 12%에 해당하는 금액을 정부 예산으로 매월 '정부기여금'으로 적립해 만기 해지 시 가입자에게 지급할 예정이다.
하나은행은 '청년미래적금' 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행하며, 상품 가입 신청 후 최종 대상자로 선정된 고객 중 1만 명에게 커피 쿠폰을 제공한다. 더불어 전체 가입자 중에서 추첨을 통해 배스킨라빈스, 배달의민족, 올리브영 상품권 등 다양한 모바일 쿠폰 혜택도 증정할 예정이다.
기존에 청년도약계좌를 보유하고 있는 고객이 청년미래적금으로 환승할 경우에는 예적금 금리지원 쿠폰 2종을 추가로 지급하는 특별 프로모션도 운영하고 있다.
하나은행 관계자는 "청년들이 이번 '청년미래적금' 상품을 통해 안정적으로 목돈을 마련하고 건강한 자산 형성을 이어가길 기대한다"며 "청년층의 니즈에 맞춘 맞춤형 금융 혜택을 지속적으로 확대하겠다"고 강조했다.
dedanhi@newspim.com