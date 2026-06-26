하나은행, 한국인터넷진흥원과 '금융사기 피해 예방 및 공동대응' 협력

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한국인터넷진흥원 데이터·API 활용해 '실시간 스미싱 확인 서비스' 개발



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 25일 서울 중구 을지로 본점에서 한국인터넷진흥원과 '스미싱 등 전기통신금융사기 피해 예방 및 공동 대응을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 25일 오후 서울 중구 을지로 본점에서 한국인터넷진흥원(KISA)과 '스미싱 등 전기통신금융사기 피해 예방 및 공동 대응을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이날 협약식에 참석한 이호성 하나은행장(사진 왼쪽)과 이상중 한국인터넷진흥원장이 업무협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나은행]2026.06.26 dedanhi@newspim.com

이날 협약식에는 이호성 하나은행장과 이상중 한국인터넷진흥원장이 참석했다. 이번 협약은 최근 급증하는 문자 메시지 기반 사기인 스미싱으로부터 금융소비자를 보호하고 안전한 디지털 금융 환경 조성을 위해 마련됐다.

대국민 스미싱 문자 탐지 건수는 2023년 약 50만 건에서 2025년에는 약 4481만 건으로 80배 증가할 것으로 예상되는 등 심각한 사회 문제로 부각되고 있다.

하나은행은 한국인터넷진흥원의 데이터 및 API를 활용해 모바일 뱅킹 앱 '하나원큐' 내에서 '실시간 스미싱 확인 서비스'를 개발 완료했다. 손님이 의심스러운 메시지를 확인하면 해당 앱을 클릭하는 것만으로 즉시 스미싱 위험도를 분석해 결과를 제공한다.

이번 서비스 도입은 정부의 보안 데이터 체계와 하나은행의 금융 플랫폼 역량을 결합해 사용자의 금융 보안을 강화한다. 확인 절차가 간소화돼 손님 편의성이 크게 향상됐다는 평가를 받고 있다.

이호성 하나은행장은 "스미싱 범죄로부터 손님 자산 보호를 위해 민관의 공동 대응이 필수적"이라며 "이번 협약을 통해 금융 소비자가 완전히 보호받는 안전망 역할을 수행하겠다"고 말했다.

한편, 하나은행은 2024년과 2025년 보이스피싱 피해 예방을 위해 인력과 자원을 충원할 계획이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com