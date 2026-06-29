하나은행, 소상공인·자영업자 위한 1.3조원 규모 지원 방안 발표

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'하나뿐인 사장님 대출'·'하나더소호 성공사다리대출' 확대개편

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 29일 총 1조3000억원 규모의 소상공인 지원 신규 상품과 포용금융 지원 방안을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 29일 총 1조3000억원 규모의 소상공인 지원 신규 상품과 포용금융 지원 방안을 발표했다. [사진=하나은행]2026.06.29 dedanhi@newspim.com

하나은행은 이날 지역밀착형 신상품 '하나뿐인 사장님대출'과 성실상환자를 위한 '하나더소호 성공사다리대출'의 확대 개편을 발표했다. 신상품 2종은 지난 5월말 하나금융그룹이 발표한 포용금융 로드맵의 일환으로, 경제적 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자의 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

하나뿐인 사장님대출은 전통시장과 골목상권 사업장을 대상으로 최대 1000만원 한도의 무담보 경영안정자금을 지원하는 상품으로, 지원 한도는 올해 연말까지 3000억원 규모로 운영된다. 특히 특정 연령대나 부족한 매출을 겪는 사업자에게는 0.3%포인트의 특별 금리가 제공된다.

더불어 여름부터 금융위원회가 도입하는 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB)'이 적용될 예정이다. 이를 통해 소상공인들은 최저 연 4% 중반대 금리로 자금을 이용할 수 있게 된다. 상품은 영업점장이 심사해 신속하고 간편하게 진행될 수 있도록 만들었다.

또한 대출 실행 후 1년 동안 성실히 상환한 경우 납부 이자의 10%를 현금으로 돌려주는 이자 캐시백 프로그램도 운영해 소상공인의 금융비용 부담을 줄이는 방안을 추진할 계획이다.

'하나더소호 성공사다리대출'은 지난 5월부터 시작된 신상품으로, 기존 상환 예정자에서 성실상환자에게로 대상을 확대했다. 지원 금액은 기존 3000억원에서 1조원으로 늘렸으며, 대출한도는 최대 1000만원까지 가능하다.

이 상품은 중도상환해약금 면제와 마이너스 통장 방식 이용을 통해 사업 운영에 필요한 자금 수요에 유연하게 대응할 수 있도록 설계됐다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "어려운 경영환경에서도 성실히 사업을 이어가는 소상공인과 자영업자들에게 금융 지원을 확대하려 했다"며 "앞으로도 금융 사각지대를 해소하고 지역경제 활성화를 위한 포용금융을 지속적으로 확산할 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com