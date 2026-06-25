하나금융, 광주서 중장년 구직자·중소기업 연결 '하나 JOB매칭 페스타' 성료

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중소기업에 맞춤형 인재, 중장년층에 새 일자리 기회 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 23일 광주 김대중컨벤션센터 다목적1홀에서 '2026 하나 JOB매칭 페스타 in 광주'를 성공적으로 마무리했다고 25일 밝혔다.

'하나 JOB매칭 페스타'는 전국 주요 도시의 중장년 구직자와 지역 내 중소기업을 연결하는 대표적인 사회가치 창출 프로그램이다. 구인난을 겪는 중소기업에는 맞춤형 인재를, 재취업을 원하는 중장년층에는 새로운 일자리 기회를 제공하며 포용금융의 범위를 확장하고 있다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 23일 광주 김대중컨벤션센터 다목적1홀에서 중장년층의 재취업 지원 및 지역 사회 일자리 창출을 위한 취업박람회 「하나 JOB 매칭 페스타 in 광주」를 개최했다. 이날 취업박람회에 참여한 구직자들이 중앙 라운지에서 상담 차례를 기다리고 있다. [사진=하나금융그룹] 2026.06.25 dedanhi@newspim.com

부산에 이어 두 번째로 열린 이번 행사에는 광주빛고을50+센터, 광주지방고용노동청, 광주경제진흥상생일자리재단, 광주여성새로일하기센터 등 8개 협력기관이 참여했다. 이번 박람회에서는 광주 지역의 중장년 친화적 중소기업 65개사가 참여해 실질적인 채용 기회를 제공했다.

'일자리 체험관'에서는 ▲스마트 기기를 활용한 인지능력 측정 및 관리 서비스 '디지털 인지 케어 매니저' ▲AI 코딩 및 앱 제작 실습을 지원하는 'AI 딥러닝 마스터' ▲1인 크리에이터 등 다양한 신규 직업 체험 기회가 마련됐다.

또한, 'AI 체험존'에서는 ▲AI를 활용한 이력서 개선 서비스 'AI 이력서' ▲가상 면접 실습 'AI 모의면접' ▲AI 채용대행 서비스 등이 제공돼 중장년층의 AI 친숙도를 높였다.

이외에도 이번 박람회는 취업 문턱을 낮추기 위한 다양한 지원을 실시했다. 지역 협력기관의 전문 컨설턴트들이 1:1 맞춤형 커리어 설계와 이력서 코칭을 제공했으며, 하나은행의 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트' 부스에서는 은퇴 후 자산관리와 라이프케어 상담을 진행했다.

하나금융그룹 관계자는 "부산에 이어 광주에서의 재취업 박람회에서도 중장년층이 제2의 인생을 설계할 수 있도록 디지털·AI 관련 직무 체험과 고용 매칭에 집중했다"며 "앞으로 예정된 수원, 대전, 인천, 서울 등지의 재취업 박람회를 통해 중장년층의 일자리 창출 프로그램을 지속적으로 이어 갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 ▲취약계층의 일자리 생태계 확대를 위한 '하나 파워 온 혁신기업 인턴십' ▲지역 청년 창업가 육성을 위한 '하나 소셜벤처 유니버시티' 등 다양한 일자리 창출 프로그램을 운영하고 있다.

dedanhi@newspim.com