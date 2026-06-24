하나금융, 청년 상권 활성화 프로젝트 '하나 On, 청년 On' 가동

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4년간 60개 상권·4000곳 소상공인 발굴

교육·사업·홍보 패키지 지원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 청년 소상공인의 정착을 돕고 지역 상권 활력을 높이기 위한 대규모 상생 프로젝트를 시작한다.

하나금융은 소상공인시장진흥공단과 '청년 소상공인 상권 활성화 지원' 업무협약을 체결하고, '하나 On, 청년 On' 프로젝트를 본격 추진한다고 24일 밝혔다.

하나금융그룹은 23일 명동 사옥에서 소상공인시장진흥공단과 '청년 소상공인 상권 활성화 지원' 업무협약을 체결했다. 함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽)과 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나금융]

이번 프로젝트는 올해부터 2029년까지 4년 동안 전국 60개 지역 상권에서 약 4000곳의 소상공인 사업장을 발굴·육성하는 것을 목표로 한다. 총 50억원을 투입해 ▲소상공인 역량강화 교육 ▲상권 활성화 공동사업 지원 ▲성과 확산형 통합 홍보 등 중심으로 상권 단위 지원체계를 구축한다.

먼저 '소상공인 역량강화 교육'에서는 디지털 활용, 고객관리, 데이터 활용, 사업 운영 등 온라인 과정과 정책·상권 이해, 매출 전략, 협업·공동사업 등 오프라인 교육을 병행해 실무형 커리큘럼을 제공한다. 상권 전체의 경영 역량을 높여 경쟁력을 강화한다는 취지다.

'상권 활성화 지원'은 청년 소상공인이 팀을 구성해 상권 특성에 맞는 공동사업을 직접 기획·실행하는 방식으로 운영된다. 만 49세 이하 청년 소상공인 가운데 지역 상권 내 5인 이상이 모인 일반형 14개 팀과 전국 권역 단위 30인 이상으로 구성된 특화형 1개 팀을 선발해, 일반형에는 팀당 최대 5000만원, 특화형에는 1억5000만원의 사업비를 지원한다.

지원 대상 팀에게는 야시장·할인행사·지자체 축제 연계 등 방문객 유입을 위한 공동사업 프로그램, 상권 환경 개선과 안내 동선·포토존 운영 등 공동 시설개선, 판매기법 컨설팅 등 실무 코칭, 온·오프라인 홍보 콘텐츠 제작과 상권 브랜딩 지원 등 패키지형 지원도 함께 제공된다.

또 '성과 확산형 통합 홍보'를 통해 사업 모집부터 실행, 성과 창출까지 전 과정을 콘텐츠로 기록·발신해 실제 상권 활성화 효과를 모니터링하고, 성공 사례를 다른 지역으로 확산할 계획이다.

함영주 하나금융 회장은 "청년 소상공인 육성을 통해 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣고, 궁극적으로 청년 주도의 지속가능한 상권을 만드는 것이 목표"라며 "지역경제의 뿌리인 소상공인의 시작과 성장, 도약을 위해 그룹 모든 구성원이 함께하겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com