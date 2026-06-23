하나금융, 발달·청각 장애인과 경계선 지능인 고용 위해 취업교육 및 지원 사업

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맞춤형 직무교육·취업 준비 교육·인턴십 프로그램 구성

발달 장애인 60명·청각 장애인 15명·경계성 장애인 10명 모집

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 발달·청각 장애인과 경계선 지능인의 안정적인 사회 진출을 지원하기 위해 취업교육 및 고용 연계 지원 사업을 23일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 발달·청각 장애인과 경계선 지능인의 안정적인 사회 진출을 지원하기 위해 취업교육 및 고용 연계 지원 사업을 23일 발표했다. [사진=하나금융그룹]2026.06.23 dedanhi@newspim.com

이번 사업은 맞춤형 직무교육, 취업 준비 교육, 인턴십 프로그램 등 세 가지로 구성되며, 발달·청각 장애인과 경계선 지능인에게 실질적인 일자리를 연계하고 자립을 지원하기 위한 것이다.

하나금융그룹은 오는 7월 10일까지 홈페이지를 통해 교육생을 모집하며, 직무별 심사를 통해 ▲발달 장애인 60명 ▲청각 장애인 15명 ▲경계선 지능인 10명 등 총 85명을 선발할 예정이다.

올해는 지원 대상을 경계선 지능인으로 확대하고, 신규 직무교육 과정을 추가하여 지원 범위를 넓혔다. 이로 인해 청년 장애인의 직무 선택과 취업 기회가 증가할 계획이다.

'맞춤형 직무교육'은 고용 계획이 있는 사업장 및 기관과 협력해 실제 직무에 활용할 수 있는 프로그램을 4개월 동안 진행하며, 자격증 취득도 지원한다.

직무교육 과정은 ▲파티시에 ▲디지털드로잉 ▲휠마스터 ▲커피박 ▲스팀세차 ▲스마트팜 ▲비누 제작 ▲사무보조 ▲스토어매니저 ▲바리스타 ▲정리수납 등 총 11개 과정으로 운영된다. 이를 통해 교육생의 직무 전문성과 취업 경쟁력을 높일 예정이다.

'취업 준비 교육'은 이력서 작성, 모의 면접, 프로필 촬영 등 기초 역량 강화를 목표로 하며, 직장 내 예절 교육과 대인관계 기술 향상 프로그램으로 구성된다.

또한, 직무·취업 교육에 참여한 우수 수료자에게는 3개월간 인턴십 프로그램을 제공해 민간기업, 사회적 기업, 비영리 기관 등에서 실제 업무를 경험할 기회를 부여할 방침이다. 인턴십에 참여하는 교육생에게는 필요한 인적 자원 및 물적 자원을 전액 지원하고, 인턴십 종료 후 채용으로 이어질 수 있도록 도울 예정이다.

하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "이번 사업을 통해 발달·청각 장애인과 경계선 지능인의 고용 기회가 늘어나고 건강한 자립 기반이 마련되길 바란다"며 "앞으로도 청년 장애인들이 역량을 발휘하며 성장하도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com