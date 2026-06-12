함영주 하나금융 회장 "생산적 금융, 포용금융과 결합해 완성"

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하나금융연구소, KIF·산업연과 공동 세미나

첨단·전통산업 아우른 지원 필요성 제기

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 함영주 하나금융그룹 회장이 생산적 금융의 실효성을 높이기 위해서는 포용금융과의 결합이 필요하다고 강조했다.

하나금융연구소는 지난 11일 서울 중구 은행회관에서 한국금융연구원, 산업연구원과 함께 생산적 금융 활성화를 주제로 공동 세미나를 개최했다고 12일 밝혔다. 이날 행사에는 권남훈 산업연구원장, 이항용 한국금융연구원장, 함영주 하나금융그룹 회장 등이 참석했다.

하나금융연구소는 11일 서울 중구 은행회관 2층 국제회의실에서 한국금융연구원(KIF), 산업연구원(KIET)과 함께 생산적 금융 활성화를 위한 공동 세미나를 개최했다. 함영주 하나금융그룹 회장이 이날 세미나에 참석해 축사를 하고 있다. [사진=하나금융]

이번 세미나는 글로벌 공급망 재편과 산업 구조 변화가 가속화되는 상황에서 산업정책과 금융정책 간 연계 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 참석자들은 산업 전환 과정에서 금융의 역할과 정책금융·민간금융 간 협력 구조, 첨단전략산업 지원 체계 개편 방향 등을 논의했다.

축사에 나선 함 회장은 기술 중심 산업으로의 전환 흐름 속에서 금융의 역할 변화 필요성을 강조했다. 그는 금융이 단순 자금 공급을 넘어 산업 생태계 형성에 기여해야 한다고 언급하며, 기업의 성장 전 과정에 걸친 지원 기능을 수행해야 한다고 밝혔다.

특히 생산적 금융의 범위를 확장해야 한다는 점도 강조했다. 함 회장은 미래 첨단산업 육성뿐 아니라 기반이 되는 전통 산업과 중소 제조업까지 포함하는 포괄적 접근이 필요하다고 지적했다.

하나금융은 이러한 방향에 맞춰 생산적 금융 공급 규모를 확대하고 있다. 올해 관련 금융 지원 규모를 17조8000억원 수준으로 늘려 첨단산업 투자와 기업 대출, 모험자본 공급 등에 자금을 집중 배분할 계획이다.

또한 산업연구원과의 협력을 통해 전문 인력 양성과 정보 교류를 강화하는 등 그룹 차원의 역량 제고에도 나서고 있다.

함 회장은 "산업과 금융이 유기적으로 결합해 새로운 성장 해법을 찾아야 할 시점"이라며 "민간금융이 주도적으로 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com