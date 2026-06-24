소진공·하나금융, '청년 소상공인 육성협약' 체결…50억 지원

4년간 상생기금 50억 투입

전국 60개 상권 프로그램 지원

사업 연계로 상권 활성화 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 하나금융그룹과 손잡고 청년 소상공인 육성에 나선다. 하나금융그룹이 4년간 50억원 규모 상생기금을 투입하면, 소진공은 이를 바탕으로 전국 60개 상권에서 청년 소상공인 중심의 야시장과 체험행사 등 상권 활성화 프로그램을 지원할 예정이다.

소진공은 지난 23일 서울 명동 하나금융그룹 사옥에서 하나금융그룹과 '청년 소상공인 성공 지원 ESG(환경·사회·지배구조) 업무협약'을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 협약은 상인 고령화로 활력을 잃은 전통시장과 골목상권에 청년 소상공인 유입을 촉진하고, 점포 단위를 넘어 상권 단위의 종합 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이번 협약에 따라 하나금융그룹은 올해부터 4년간 총 50억원 규모의 상생기금을 조성한다. 소진공은 이 재원을 활용해 전국 60개 상권을 대상으로 청년 소상공인 중심의 야시장과 체험 행사 등 다양한 상권 활성화 프로그램을 지원할 예정이다.

소상공인시장진흥공단은 23일 하나금융그룹과 청년 소상공인 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 사진은 기념 촬영을 하는 인태연 소진공 이사장(오른쪽)과 함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽). [사진=소진공] 2026.06.24 rang@newspim.com

소진공은 민관 협력 프로젝트가 실제 지역 상권 활성화로 이어질 수 있도록 사업 수행기관 운영을 지원하고 사업 전반의 관리·감독을 맡는다. 구체적으로는 ▲청년 소상공인 성공 지원 사업 발굴 ▲사업의 원활한 집행을 위한 제도적 지원과 협력 ▲하나금융그룹과 공동 선정한 수행기관의 사업 수행 적정성 관리 등을 추진한다.

또 현장에서 청년 소상공인 지원 프로그램이 원활히 추진될 수 있도록 소진공이 축적해 온 상권 활성화 경험과 전문성을 제공하고, '지역상권 육성사업'과 '문화관광형 시장 육성사업' 등 기존 정책 사업과도 연계할 계획이다. 이를 통해 중복 지원은 줄이고 상권 활성화 효과는 높이겠다는 구상이다.

인태연 소진공 이사장은 "소상공인은 지역경제의 핵심 주체이자 지역 고유의 문화와 공동체를 유지하는 귀중한 생태적 가치를 지닌 주체"라며 "하나금융그룹의 민간 자원이 지역 상권에 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 공단의 전문성과 관리 역량을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

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