소진공, '소상공인 디지털대학' 모집…AI 활용 교육 의무화

AI 핵심 요약beta
- 소상공인시장진흥공단이 15일부터 소상공인 디지털 특성화대학 교육생 모집을 시작했다
- 올해 12개 대학이 온라인 판매·마케팅과 생성형AI 활용 등 20시간 실습형 디지털 전환 교육을 운영한다
- 소상공인은 소상공인24에서 대학별 과정을 확인·신청할 수 있으며 소진공은 참여 대학을 15개교까지 확대할 계획이다
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온라인 판매 실습 중심 운영
생성형 AI 활용 교육 필수 편성
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인들이 생성형 인공지능(AI) 활용법부터 온라인 판매 실무까지 배울 수 있는 디지털 교육 프로그램이 시작된다. 온라인 시장 진출을 희망하는 소상공인의 디지털 역량 강화와 판로 확대를 지원하기 위한 취지다.
소상공인시장진흥공단은 15일부터 '2026년 소상공인 디지털 특성화대학' 참여 교육생을 모집한다고 밝혔다.
디지털 특성화대학은 지역 거점 대학과 협력해 운영하는 소상공인 디지털 전환 교육사업으로 올해 7년째를 맞았다. 교육은 온라인 플랫폼 입점과 상품 등록, 상세페이지 제작, 온라인 마케팅 등 실제 판매 과정을 중심으로 20시간의 실습형 과정으로 진행된다.
올해 교육생을 모집하는 대학은 ▲건양사이버대 ▲경남대 ▲광주대 ▲국립목포대 ▲남서울대 ▲단국대 ▲대구한의대 ▲동명대 ▲전주대 ▲청운대 ▲청주대 ▲한신대 등 12곳이다.
대학별로 국내외 플랫폼 입점과 콘텐츠 제작, 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 등 특화 프로그램을 자율적으로 운영한다. 특히 올해는 생성형 AI 활용 교육을 필수 과정으로 편성해 소상공인이 AI 서비스를 활용해 사업 운영 효율을 높일 수 있도록 지원할 계획이다.
대학별 모집 인원은 연간 180명 규모다. 학기당 약 60명씩 연간 3학기에 걸쳐 교육을 진행한다. 참여를 희망하는 소상공인은 소상공인24를 통해 대학별 교육과정을 확인하고 신청할 수 있다.
인태연 소진공 이사장은 "전국의 모든 소상공인에게 공평한 교육 기회를 제공하기 위해 올해 디지털 특성화대학은 전년보다 5개교 늘어난 총 15개교를 운영할 계획"이라며 "현장에서 바로 활용할 수 있는 교육을 통해 소상공인의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com