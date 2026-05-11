소진공, '정책소통 유공' 총리 표창…공공기관 유일 성과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현장 중심 홍보 성과 인정

디지털 플랫폼 소통 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 국민 참여와 현장 중심 소통 성과를 인정받아 정책소통 유공 정부포상을 받았다.

소진공은 문화체육관광부가 주관하는 '2025년도 정책소통 유공' 포상에서 국무총리 표창을 수상했다고 11일 밝혔다. 공공기관 가운데 국무총리 표창을 받은 곳은 소진공이 유일하다.

정책소통 유공 포상은 정책소통 혁신을 통해 국민과의 소통 강화에 기여한 기관과 개인에게 수여하는 정부포상이다. 포상 전수식은 지난 8일 국립현대미술관 다원공간에서 열린 'New PR Wave: 정책소통의 재발견' 행사에서 진행됐다.

소상공인시장진흥공단은 '2025년도 정책소통 유공' 포상에서 국무총리 표창을 수상했다. 사진은 8일 국립현대미술관에서 개최된 행사에서 기념촬영을 하고 있는 김대현 문체부 제2차관(왼쪽)과 김영기 소진공 기획경영본부장(오른쪽). [사진=소진공] 2026.05.11 rang@newspim.com

소진공은 그동안 국정과제인 국민 소통과 포용금융 강화, 소상공인·골목상권 활성화 이행을 위해 정책소통 체계를 전면 개편해 왔다.

고객 이해도를 높이기 위해 쉬운 언어 기반 홍보와 현장 밀착형 소통을 강화했다. 찾아가는 정책 설명회와 지역 협력체계도 구축해 정책 접근성을 높였다.

전기요금 특별지원과 상생페이백, 정책자금 개선 등 주요 정책은 민관 협력과 다채널 홍보를 통해 확산했다. 소진공은 이를 통해 정책 체감도를 높이는 데 기여했다고 설명했다.

디지털 기반 정책소통도 강화했다. 소진공은 '소상공인24'와 '소상공인365' 등 플랫폼을 구축해 정책 정보 제공과 신청 절차를 통합했다. 데이터 기반 맞춤형 서비스도 마련했다.

김민기 소진공 홍보실 대리는 "각종 정책을 국민의 눈높이에 맞춰 전달하기 위해 전사적으로 노력한 것이 좋은 성과로 이어진 것 같다"며 "국민이 정책 내용을 쉽게 이해하고 실제로 활용할 수 있도록 현장 중심의 안내와 소통에 힘쓰겠다"고 전했다.

인태연 소진공 이사장은 "정책은 국민이 이해하고 현장에서 체감할 때 비로소 완성된다"며 "앞으로도 소상공인과 가장 가까운 현장에서 소통을 강화하고, 정책의 성과를 국민이 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com