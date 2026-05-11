이노션, 1분기 영업익 398억원…전년 比 33.3%↑

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 이노션이 2026년 1분기 영업이익 398억원을 기록했다. 전년 동기 대비 33% 증가한 수치로 1분기 사상 최대치다.

같은 기간 매출총이익은 2501억원으로 전년 대비 7.7% 증가했고, 당기순이익은 396억원으로 134.5% 늘었다.

국내 매출총이익은 503억원으로 전년 대비 7.8% 증가했다. 고객경험(CX) 부문 성장과 비계열 광고주 확장이 주요 요인이었다.

김정아 이노션 대표이사 [사진=이노션]

해외 매출총이익은 1998억원으로 전년 대비 7.7% 증가했다. 미주와 유럽 지역이 성장을 주도했다. 미국 자회사 캔버스 월드와이드는 영화 '프로젝트 헤일메리'의 미국 전역 미디어 집행을 담당했다.

유럽에서는 디지털 서비스 확대가 성장을 견인했다. 제네시스 웹서비스 지역을 기존 2개국에서 7개국으로 확장했다. 신흥시장 인도에서는 크리켓 월드컵 연계 스포츠 마케팅을 진행하고 벵갈루루에 신규 오피스를 설립했다.

이노션 재경본부장 신승호 전무는 "AI 전환기에 체질개선을 통한 내실경영이 효과를 내고 있다"며 "미주 엔터테인먼트 비즈니스와 스포츠 마케팅은 반복 가능한 성장 엔진"이라고 말했다.

yuniya@newspim.com