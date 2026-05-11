디티앤씨알오, 김봉태 전 HK이노엔 신약연구소장 영입

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IND 전략·글로벌 규제 대응 등 CRO 체계 강화



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 풀서비스 임상시험수탁기관(CRO) 기업 디티앤씨알오가 독성·신약 개발 전략 전문가 김봉태 부사장을 영입했다고 11일 밝혔다.

김 부사장은 서울대학교 수의과대학 수의병리학 박사 출신으로, HK이노엔(전 CJ헬스케어·CJ제일제당)과 유한양행에서 신제품 및 신약 과제의 임상·비임상 개발을 수행해왔다. HK이노엔 신약연구소장 재직 당시에는 위식도역류질환 치료제 케이캡(테고프라잔)의 비임상·임상 개발, 허가, 적응증 확대 및 글로벌 개발 전략 수립에 참여했으며 항암·자가면역·대사질환 파이프라인 개발을 총괄했다. 신약 포트폴리오 운영, 임상시험계획(IND) 및 신약허가신청(NDA) 대응, 오픈이노베이션, 중개의학 연구 분야 경험을 보유하고 있다.

김 부사장은 바이오벤처의 IND 진입 성공률 향상을 위한 개발 전략 고도화를 주도한다. 주요 추진 분야는 ▲목표제품특성(TPP) 기반 독성 전략 수립 ▲최초 인체 투여(FIH) 전략 수립 ▲비임상·임상 브리지 설계 ▲글로벌 규제 대응 전략 구축이다.

김봉태 디티앤씨알오 부사장. [사진=디티앤씨알오]

항체약물접합체(ADC) 및 항체 치료제 분야에서도 전문 협력 체계를 구축한다. ▲페이로드 기반 독성평가 전략 ▲링커 안정성 관련 독성 이슈 대응 ▲종 선택 전략 등 고난도 비임상 개발 영역에 대한 전략 자문 및 공동 개발 체계를 강화할 예정이다.

아울러 디티앤씨알오가 추진 중인 인공지능(AI) 환자유래 오가노이드(PDO) 플랫폼 기반 독성평가 해석모델 개발에서도 핵심 역할을 맡는다. 임상 연관성 브리지 구축, 독성 예측 모델 검증, AI 예측 결과와 실험 데이터 간 검증 체계 구축 프로젝트를 주도할 계획이다.

박채규 디티앤씨알오 대표는 "이번 영입을 통해 신약 개발 성공 가능성을 함께 높이는 전략적 파트너로 역할을 확대할 것"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com