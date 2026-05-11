한유원, '농산업 우수제품 기획전' 진행…할인쿠폰 제공

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네이버 '나란히가게' 기획전

혁신 농식품 온라인 판매 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원과 한국농업기술진흥원이 농산업 중소기업의 온라인 판로 확대에 나선다.

한유원과 농진원은 '농산업 우수 혁신제품 특별 기획전'을 공동 개최한다고 11일 밝혔다. 기획전은 이날부터 네이버쇼핑 상생 전용관 '나란히가게'에서 진행된다.

이번 기획전에는 기술력을 갖춘 농산업 중소기업이 참여해 신기술이 적용된 신선식품과 차별화된 가공식품 등 다양한 혁신 제품을 선보인다.

'2026 농산업 우수 혁신제품 기획전' 홍보 안내문 [자료=한국중소벤처기업유통원] 2026.05.11 rang@newspim.com

기획전 기간에는 전용 할인 쿠폰을 제공해 소비자 부담을 낮추고 판매 활성화를 유도한다. 소비자는 '나란히가게'를 통해 참여 기업 제품을 확인하고 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

한유원은 이번 협업을 통해 농산업 기업의 온라인 시장 진입을 지원하고 자생력 확보 기반을 강화한다는 계획이다.

이태식 한유원 대표이사는 "공공기관 간 협업을 통해 농산업 분야 중소기업들이 온라인 시장에서 자생력을 확보할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 우리 농산업의 가치를 알리고, 중소기업과 소상공인 든든한 파트너가 되겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com