소진공, 식품 소공인 스마트공장 지원…업체당 최대 3600만원

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소진공·해썹인증원 협업 추진

스마트 해썹 구축 시범사업

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 식품·축산물 제조 소공인의 스마트 제조 전환을 지원하는 시범사업을 추진한다. 스마트 제조장비 도입부터 스마트 해썹(HACCP·식품안전관리인증기준) 구축까지 연계 지원해 생산성과 식품안전 관리 수준을 높인다는 계획이다.

소진공은 한국식품안전관리인증원과 협업해 '2026년 소공인 부처협업형 스마트제조·스마트 해썹 구축 지원 시범사업' 참여 업체를 오는 7월 10일까지 모집한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 식품·축산물 소공인의 제조공정 개선과 스마트 해썹 등록을 함께 지원하는 사업이다. 제조현장의 데이터 수집 기반을 마련하고 이를 식품안전 관리와 연계하는 것이 핵심이다.

소상공인시장진흥공단 전경 [사진=소진공] 2026.05.29 rang@newspim.com

지원 대상은 해썹 인증을 받은 식품·축산물 제조 소공인 가운데 스마트 해썹 최초 등록 또는 추가 등록을 희망하는 업체다. 지원 규모는 30개소 이내다.

선정 기업에는 스마트 제조와 스마트 해썹 구축·등록에 필요한 장비 구매비와 소프트웨어 임차비 등을 지원한다. 업체당 총사업비는 6000만원 규모로 국비 최대 3600만원이 지원된다. 나머지 2400만원은 자부담이며 이 중 절반은 인건비 등 현물로 인정받을 수 있다.

스마트 제조는 제조장비와 센서 등을 활용해 생산공정 데이터를 수집·관리하는 체계다. 스마트 해썹은 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 중요관리점(CCP) 데이터를 실시간으로 자동 기록·관리하는 시스템으로 수기 기록 부담을 줄이고 데이터 신뢰성을 높일 수 있다.

소진공은 이번 사업을 통해 참여 업체들이 생산공정 관리 효율화와 품질 편차 감소, 식품안전 사고 예방 등의 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 선정 업체는 스마트 해썹 기술지원과 교육에 참여해야 하며 사업 완료 전까지 스마트 해썹 등록을 마쳐야 한다.

인태연 소진공 이사장은 "이번 시범 사업은 부처 간 협업으로 소공인의 스마트 제조 역량 강화와 스마트 해썹 인증을 원스톱으로 지원하는 혁신적인 모델"이라며 "스마트 제조 인프라 구축과 디지털 위생관리 시스템 구축을 통해 소공인 브랜드 가치 향상과 생산성 향상을 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

rang@newspim.com