하나금융그룹, 서부티앤디 도시첨단물류 개발사업 지원

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서부티앤디 조성 도시첨단물류단지 사업 위해 PF 금융 주선

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 26일 서부티엔디와 도시첨단물류단지 개발사업을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 26일 서울 강남구 소재 하나증권 THE 센터필드 W에서 서부티엔디와 도시첨단물류단지 개발사업 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(사진 오른쪽)이 승만호 서부티엔디 회장(사진 왼쪽)과 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.06.28 dedanhi@newspim.com

서울 강남구에 위치한 하나증권 'THE 센터필드 W'에서 열린 협약식에는 함영주 회장을 포함해 강성묵 부회장 겸 하나증권 대표이사, 이호성 하나은행장, 승만호 서부티엔디 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 서부티엔디가 서울 양천구 신정동에 스마트 물류시설과 상업·지원시설이 복합된 도시첨단물류단지를 조성하는 개발사업의 추진을 위해 상호 협력 체계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.

특히, 하나은행의 기업금융 역량과 하나증권의 투자금융(IB) 역량을 결합해 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융주선과 개발사업 구조 분석 및 금융설계, 양사 네트워크를 활용한 종합 금융솔루션 제공 등 모든 단계에서 협업을 통한 시너지를 극대화할 계획이다.

함영주 회장은 "이번 협약을 통해 금융과 개발사업의 경계를 허물고 두 분야의 강점을 결합해 새로운 협력 모델을 만들 것"이라며 "물류, 금융, 의료, 문화시설 등 다양한 복합 인프라를 구축하는 도시첨단물류단지 개발사업의 성공적인 추진을 위한 든든한 금융 파트너로서 역할을 다하겠다"고 말했다.

하나금융그룹은 또한 지난 3월 약 5000억 원 규모의 '하나모두성장인프라펀드'를 결성하여 신재생 에너지 및 수소사업, 에너지저장장치(ESS) 및 친환경 시설, AI 데이터센터 및 AI 컴퓨팅 센터 등 미래 핵심 자산에 대한 투자를 적극적으로 추진하고 있다.

dedanhi@newspim.com