하나금융그룹, 서부티앤디 도시첨단물류 개발사업 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 26일 서부티엔디와 업무협약했다
- 서울 신정동 도시첨단물류단지 개발 협력 체계 구축했다
- 하나은행·하나증권이 PF 등 금융지원 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 26일 서부티엔디와 도시첨단물류단지 개발사업을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.
서울 강남구에 위치한 하나증권 'THE 센터필드 W'에서 열린 협약식에는 함영주 회장을 포함해 강성묵 부회장 겸 하나증권 대표이사, 이호성 하나은행장, 승만호 서부티엔디 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 서부티엔디가 서울 양천구 신정동에 스마트 물류시설과 상업·지원시설이 복합된 도시첨단물류단지를 조성하는 개발사업의 추진을 위해 상호 협력 체계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.
특히, 하나은행의 기업금융 역량과 하나증권의 투자금융(IB) 역량을 결합해 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융주선과 개발사업 구조 분석 및 금융설계, 양사 네트워크를 활용한 종합 금융솔루션 제공 등 모든 단계에서 협업을 통한 시너지를 극대화할 계획이다.
함영주 회장은 "이번 협약을 통해 금융과 개발사업의 경계를 허물고 두 분야의 강점을 결합해 새로운 협력 모델을 만들 것"이라며 "물류, 금융, 의료, 문화시설 등 다양한 복합 인프라를 구축하는 도시첨단물류단지 개발사업의 성공적인 추진을 위한 든든한 금융 파트너로서 역할을 다하겠다"고 말했다.
하나금융그룹은 또한 지난 3월 약 5000억 원 규모의 '하나모두성장인프라펀드'를 결성하여 신재생 에너지 및 수소사업, 에너지저장장치(ESS) 및 친환경 시설, AI 데이터센터 및 AI 컴퓨팅 센터 등 미래 핵심 자산에 대한 투자를 적극적으로 추진하고 있다.
dedanhi@newspim.com