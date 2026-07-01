동아제약 디몰, 키 성장 프로모션 진행…"최대 58% 할인"

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 1일 여름방학 맞아 디몰에서 키성장 프로모션을 14일까지 진행했다.
- 미니막스 랩 키 성장 솔루션 등 어린이·청소년 키성장 건강기능식품을 최대 58% 할인하고 적립금·체험분·키측정기 증정 혜택을 제공했다.
- 셀파렉스 포텐셜 키성장 등 청소년 제품도 최대 54% 할인하며 동아제약은 여름방학을 성장기 자녀 영양 관리 적기로 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 여름방학을 맞아 공식 온라인몰 디몰(D)에서 성장기 자녀를 위한 프로모션을 오는 14일까지 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 성장기 어린이와 청소년의 영양 관리를 위한 건강기능식품을 할인된 가격에 판매하고 다양한 구매 혜택을 제공하는 것이 특징이다.
행사 기간 아이 전문 건강기능식품 브랜드 '미니막스'의 '미니막스 랩 키 성장 솔루션'은 최대 58% 할인된 가격에 판매된다.
이 제품은 유산균발효굴추출물(FGO)을 주원료로 사용했으며, 비타민D와 비타민K, 망간 등을 함유했다. 초코맛과 딸기맛 분말 제형으로 물이나 우유에 타서 섭취할 수 있다.
본품 구매 고객에게는 추가 적립금 3000점을 지급하며, 2개월분 구매 시에는 7일 체험분을 함께 제공한다. 선착순 3명에게는 '아가드 베이비그로우 초음파 키 측정기'를 증정한다.
청소년 대상 건강기능식품인 '셀파렉스 포텐셜 키성장'도 특별 할인가에 판매한다. 이 제품은 유산균발효굴추출물(FGO)과 홍경천추출물을 함유했으며, 3개월분 구매 시 최대 54% 할인 혜택을 제공한다.
동아제약 관계자는 "여름방학은 성장기 자녀의 생활습관과 영양 관리를 집중적으로 실천하기 좋은 시기"라며 "이번 프로모션을 통해 다양한 혜택과 함께 제품을 경험할 수 있기를 바란다"고 말했다.
sykim@newspim.com