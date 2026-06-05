동아제약, 사랑나눔 바자회 수익금 1억700만원 기부

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약이 사랑나눔 바자회를 통해 마련한 수익금을 지역사회에 기부하며 나눔 문화 확산에 나섰다.

동아제약은 지난 4일 서울 동대문구 답십리동에 위치한 동대문구사회복지협의회에서 '제15회 동아제약 사랑나눔 바자회' 수익금 전달식을 진행했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 진행된 제15회 동아제약 사랑나눔 바자회 기부금 전달식에서 백상환 동아제약 사장(왼쪽)과 김영섭 동대문구사회복지협의회 회장이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=동아제약]

이날 전달식에는 백상환 동아제약 사장과 김영섭 동대문구사회복지협의회 회장 등 관계자들이 참석했다.

동아제약은 이번 바자회에 참여한 후원사인 성현인터내셔널, 올포유, 동문엔터프라이즈, 이브자리, 리와인드, 경동시장 등의 기부금을 포함해 총 1억700만원을 동대문구사회복지협의회에 전달했다.

전달된 기부금은 긴급 생활비와 장학금 지원, 냉난방용품 지원 등 저소득층 및 소외계층 지원 사업에 사용될 예정이다.

사랑나눔 바자회는 지난 2009년 시작돼 올해 15회째를 맞았다. 동아제약은 해당 행사가 동대문구를 대표하는 사회공헌 활동으로 자리매김했다고 설명했다.

그동안 사랑나눔 바자회를 통해 기부된 누적 금액은 약 17억원에 달한다. 기부금은 지역사회 내 도움이 필요한 이웃들을 지원하는 데 활용돼 왔다.

동아제약 관계자는 "올해도 사랑나눔 바자회를 찾아준 많은 지역 주민들에게 감사드린다"며 "소중하게 모인 기부금은 소외계층과 저소득층을 지원하는 데 사용할 계획"이라고 말했다.

한편 동아제약은 지난해 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '지역사회공헌 인정제' 인정기관에 3년 연속 선정됐다. 지역사회공헌 인정제는 지역사회 문제 해결을 위해 지속적으로 사회공헌 활동을 펼친 기업과 기관을 발굴해 공로를 인정하는 제도다.

sykim@newspim.com