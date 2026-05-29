동아제약 아일로, 올리브영 손잡고 美 오프라인 시장 진출

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올리브영 미국 패서디나점 입점

메인 제품 5종 앞세워 K-이너뷰티 전파

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)'가 미국 오프라인 시장에 정식 진출하며 글로벌 확장에 속도를 낸다.

동아제약은 'K뷰티 대표 플랫폼' 올리브영에서의 높은 인기를 바탕으로, 미국 캘리포니아주에 위치한 올리브영 패서디나점에 아일로가 정식 입점했다고 29일 밝혔다.

동아제약 아일로가 'K뷰티 대표 플랫폼' 올리브영과 손잡고 미국 오프라인 시장에 진출했다. [사진=동아제약]

이번 미국 오프라인 매장 진출은 아일로가 국내 올리브영 매장과 글로벌몰에서 거둔 우수한 실적 및 견고한 브랜드 성장에 힘입어 결정됐다. 아일로는 올리브영 채널 내에서의 높은 고객 만족도를 기반으로 현지 소비자들에게 브랜드만의 전문적인 이너뷰티 솔루션을 선보일 계획이다.

올리브영 미국 패서디나점에 입점하는 품목은 아일로의 시그니처 제품인 '타입1 콜라겐 비오틴 앰플(8입)'과 '듀얼 슬림컷(60정)'을 포함해 '화이타치온(30포)', '뮤신 콜라겐 젤리(10포)', '카무트 효소(30포)' 등 총 5종이다.

특히 '타입1 콜라겐 비오틴 앰플'은 동아제약의 기술력을 집약한 핵심 품목으로 국내 올리브영에서도 큰 인기를 끌고 있으며, '듀얼 슬림컷' 역시 과학적인 배합을 바탕으로 슬리밍 시장 내 영향력을 빠르게 확대하고 있는 제품이다.

아일로는 CJ올리브영의 미국 거점 매장인 패서디나점 입점과 동시에 현지 온라인몰에서도 판매를 개시, 온· 오프라인 시너지를 극대화하며 미국 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.

동아제약 관계자는 "이번 미국 패서디나점 입점은 국내외 올리브영 채널에서 아일로의 제품력을 믿고 선택해주신 고객들 덕분에 가능했던 소중한 성과"라며 "CJ올리브영과 긴밀히 협력해 K-이너뷰티의 우수성을 세계 시장에 알리고 글로벌 소비자들에게 전문적인 헬스케어 경험을 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com