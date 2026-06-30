동아제약, 해운대서 '얼박사' 팝업 운영…여름 마케팅 강화

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 30일 부산 해운대서 얼박사 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
- 팝업스토어에 커스터마이징바·포토존·SNS 경품 이벤트를 마련해 체험 기회를 제공한다.
- 얼박사는 타우린·비타민B군 함유 에너지 드링크로 출시 1년 만에 3500만캔 판매를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 에너지 드링크 브랜드 '얼박사'의 신규 광고 공개를 기념해 부산 해운대에서 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.
회사는 해운대의 그랜드 조선 부산 외벽에 얼박사 광고 영상을 송출하고, 호텔 1층 라운지앤바 테라스292에 팝업스토어를 마련해 브랜드 체험 기회를 제공할 예정이다.
'얼박사 Mix&Max 라운지 in 해운대'를 콘셉트로 운영되는 팝업스토어에서는 소비자가 직접 음료를 만들어볼 수 있는 '커스터마이징 바(BAR)'를 비롯해 대형 버킷을 꾸미는 '컵꾸존', DJ 음악을 즐길 수 있는 '에너지존', 해운대를 배경으로 사진을 촬영할 수 있는 '포토존' 등이 마련된다.
현장에서 사회관계망서비스(SNS)에 후기를 게시한 방문객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다.
팝업스토어는 오는 7월 1일부터 5일까지 부산 해운대 그랜드 조선 부산 라운지앤바 테라스292에서 운영된다.
동아제약 관계자는 "여름 휴가철 해운대를 찾는 소비자들이 다양한 체험을 통해 얼박사 브랜드를 경험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 소비자 접점을 확대하기 위한 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
한편 얼박사는 타우린과 비타민B군 3종을 함유한 에너지 드링크 브랜드다. '얼박사'와 '얼박사 제로'를 판매하고 있으며, 얼박사는 출시 1년 만에 누적 판매량 3500만캔을 돌파했다. 지난 3월 출시한 '얼박사 제로'도 누적 판매량 600만캔을 넘어섰다.
sykim@newspim.com