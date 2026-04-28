동아제약 '얼박사 제로', 출시 한 달 만에 200만 캔 판매 돌파

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제로 슈가·저칼로리 앞세워 젊은층 공략

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 에너지드링크 '얼박사 제로'가 출시 한 달 만에 200만 캔 판매를 돌파했다고 28일 밝혔다.

출시 이후 소비자들의 높은 관심과 입소문이 판매 확대에 영향을 미친 것으로 분석된다. 얼박사는 기존 오리지널 제품에 이어 제로 제품까지 라인업을 확장하며 성장세를 이어가고 있다.

얼박사 제로 제품 이미지 [사진=동아제약]

'얼박사'는 차별화된 콘셉트와 특색 있는 맛을 바탕으로 젊은 소비자층을 중심으로 수요가 확대되고 있으며, 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 채널을 통해 브랜드 인지도도 빠르게 확산되고 있다.

신제품 '얼박사 제로'는 건강을 중시하는 소비자와 가볍게 에너지를 보충하려는 수요를 겨냥해 개발됐다. 당류를 첨가하지 않아 355mL 한 캔 기준 10kcal 수준으로, 기존 에너지음료에 부담을 느끼는 소비자들도 가볍게 즐길 수 있도록 했다.

또 타우린 1000mg과 비타민B군 3종을 함유해 활력 보충에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다. 제품은 전국 주요 편의점과 박카스 네이버 브랜드 스토어 등에서 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 "얼박사 제로가 단기간에 200만 캔 판매를 달성할 수 있었던 것은 소비자들의 꾸준한 관심과 사랑 덕분"이라며 "다양한 마케팅 활동과 제품 경쟁력 강화를 통해 에너지드링크 시장 내 입지를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 동아제약은 소비자중심경영(CCM)을 실천하며 소비자 의견을 반영한 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 만족도 향상과 품질 개선을 지속 추진하고 있다고 밝혔다.

sykim@newspim.com