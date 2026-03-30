동아제약, 설탕 없는 '얼박사 제로' 출시…전국 편의점서 판매

4월 1일부터 편의점 1+1 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약이 설탕과 칼로리 부담 없이 즐길 수 있는 '얼박사 제로'를 출시했다고 30일 밝혔다.

동아제약은 지난해 6월 소비자 니즈를 반영한 맛있는 에너지 드링크 '얼박사'를 선보이며 큰 인기를 끌었으며, 이번 '얼박사 제로' 출시를 통해 에너지 음료 시장 공략에 나설 계획이다.

얼박사 제로 [사진=동아제약]

얼박사 제로는 타우린 1000mg, 비타민B 3종이 더해져 피로 회복과 부족한 에너지 보충에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다. 얼박사 제로에 가장 많이 함유된 타우린은 아미노산이 풍부해 근육회복, 간의 해독작용 등 유해 산소를 제거하는 성분으로 알려져 있다.

또한 얼박사 오리지널과 동일한 레몬 라임 향에 탄산을 더해 청량감을 높였으며, 당류를 첨가하지 않아 355mL 한 캔 기준 10kcal로 부담 없이 즐길 수 있다.

얼박사 제로는 전국 주요 편의점과 박카스 네이버 브랜드 스토어에서 구매할 수 있으며, 출시를 기념해 오는 4월 1일부터 편의점 채널에서 1+1 프로모션을 진행한다. 얼박사 오리지널 제품과의 교차 구매도 가능하다.

동아제약 관계자는 "건강을 생각하는 소비자의 니즈에 발맞춰 설탕과 칼로리 부담 없이 즐기는 얼박사 제로를 출시하게 됐다"며 "얼박사 제로는 타우린 1000mg을 함유해 일상에 지친 소비자들에게 활력을 제공할 것"이라고 말했다.

한편, 동아제약은 소비자 중심경영(CCM)을 실천하며 고객의 눈높이에 맞는 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 소비자 의견을 적극 반영해 만족도 향상과 지속적인 품질 개선을 추진하고 있다.

sykim@newspim.com