동아제약, 네이버 '생필품의 모든 것' 프로모션 진행…최대 72% 할인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 네이버 생활 공식스토어에서 생필품을 특별한 가격에 구매할 수 있는 '생필품의 모든 것' 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 프로모션은 오는 15일까지 진행되며, 일상생활에 필요한 제품을 한 자리에서 만나볼 수 있는 기획전이다. 템포, 검가드, 가그린 등 동아제약 주요 생활 브랜드가 참여한다.
행사 기간 동안 주요 제품을 최대 72% 할인된 가격에 판매하며, 구매 조건에 따라 네이버플러스 멤버십 고객에게는 10% 추가 적립 혜택도 제공된다.
여성 위생용품 브랜드 템포는 탐폰, 패드, 입는오버나이트 등 전 제품을 할인가에 선보인다. 특히 템포 오리지널 탐폰 또는 내추럴 탐폰을 3팩 구매할 경우 '템포 내추럴 레귤러 탐폰(8P)'를 선착순 증정한다. 여성 위생용품은 정기적으로 사용하는 생활 필수품인 만큼 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 구성했다.
잇몸 건강 브랜드 검가드는 잇몸질환 예방을 돕는 '검가드 오리지널', 오럴케어 브랜드 가그린은 무알콜에 청량감을 더한 '가그린 제로 블라스트' 등을 할인가에 판매한다. 봄철 환절기와 미세먼지, 황사 등으로 구강 관리에 대한 관심이 높아지는 시기인 만큼 관련 제품도 함께 만나볼 수 있다.
또한 프로모션 기간 동안 '템포 내추럴코튼 탐폰'의 네이버스토어 공식 론칭을 기념한 이벤트도 진행한다. 제품 구매 시 '지노렉스 샤워볼'을 사은품으로 제공한다. 템포 내추럴코튼 탐폰은 흡수체와 커버, 제거용 실까지 100% 유기농 순면을 사용한 제품으로 탐폰 입문자들도 안심하고 사용할 수 있도록 설계됐다.
이와 함께 9일, 10일, 12일 단 3일 간 신제품을 특가로 구매할 수 있는 체험딜도 마련했다. '템포 내추럴코튼 탐폰 라이트(10P)'를 단 4900원에 한정 판매한다.
자세한 내용은 동아제약 공식 브랜드 스토어에서 확인할 수 있다.
동아제약 관계자는 "이번 프로모션을 통해 소비자들이 일상에 꼭 필요한 생필품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다
sykim@newspim.com