동아제약, 분사력 높인 '필리더스 프레시 풋워시' 리뉴얼 출시

1회 사용으로 칸디다균 99.9% 감소

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 간편하게 발을 세정할 수 있는 '필리더스 프레시 풋워시' 리뉴얼 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 리뉴얼을 통해 필리더스 프레시 풋워시는 삼각형 모양의 용기로 변경해 펌프 손잡이를 더욱 쉽게 당길 수 있도록 설계했으며, 제품을 180도 거꾸로 들어도 분사가 가능한 역립형 펌프를 적용해 사용 편의성을 강화했다.

필리더스 프레시 풋워시 [사진=동아제약]

또한 400ml의 컴팩트한 용량으로 보관과 사용이 간편하며, 99.9% 항균 효과와 머스크향을 더해 산뜻한 사용감을 제공하는 것이 특징이다. 항균 테스트 결과, 1회 사용만으로 칸디다균 99.9% 감소하는 효과도 확인했다.

특히 가정 내에서 기어 다니거나 걸음마를 하는 영유아가 있는 경우, 바닥 접촉이 많은 만큼 어른의 발 위생 관리가 더욱 중요하다. 필리더스 프레시 풋워시는 발 세균을 효과적으로 케어해 보다 청결한 실내 환경 유지에 도움을 줄 수 있다.

이와 함께 병풀추출물, 알로에베라잎추출물, 티트리잎추출물 등 자연 유래 성분을 함유했으며, 피부 저자극 테스트 완료했다.

동아제약의 남성 퍼스널 케어 브랜드 '필리더스'는 바디워시와 로션을 비롯해 스포츠 쿨링 바디워시 등 다양한 라인업을 보유하고 있다.

동아제약 관계자는 "보다 만족스러운 사용감을 제공하기 위해 용기와 펌프를 리뉴얼했다"며 "허리를 숙이지 않고도 간편하게 사용할 수 있는 필리더스 프레시 풋워시로 발의 불쾌한 냄새를 케어하고 개운함을 느껴보시길 바란다"고 말했다.

한편, 동아제약은 1932년 설립 이래 '우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지한다' 창업 정신을 기반으로 제품 개발 및 제조 과정에서 품질 경영을 실천하며, 소비자 건강 증진을 위한 제품 공급에 주력하고 있다.

sykim@newspim.com