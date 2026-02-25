동아제약, '이체크 굿뉴스' 배란 테스트기 출시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 =동아제약은 배란일 예측에 도움을 주는 체외진단 의료기기 '이체크 굿뉴스 배란 테스트기'를 출시했다고 25일 밝혔다.

배란 테스트기는 임신 테스트기와 달리 결과선의 유무가 아닌, 대조선 대비 발색 농도를 비교해 배란 여부를 판단한다. 이로 인해 배란일이 아님에도 옅은 결과선이 나타날 수 있어 소비자가 즉각적으로 결과를 해석하기 어렵다는 한계가 있었다.

이체크 굿뉴스 배란 테스트기 [사진=동아제약]

이체크 굿뉴스 배란 테스트기는 이러한 불편을 개선하기 위해 '색상차트'를 함께 제공한다. 사용자는 테스트 결과선의 발색 정도를 색상 차트와 즉각적으로 비교함으로써 보다 직관적이고 명확하게 결과를 판독할 수 있다.

동아제약은 약 10년 이상 임신 테스트기를 운영하며 축적해 온 품질 관리 역량과 소비자 사용 경험을 바탕으로 배란 테스트기 시장에 새롭게 진출했다. 특히 기존 배란 테스트기 사용 과정에서 제기된 판독의 어려움을 개선하는 데 중점을 두었다.

이번 신제품은 동아제약의 자가진단 테스트기 브랜드인 '이체크(E-CHECK)'가 기존 임신 테스트기와 갱년기 테스트기에 이어 약 3년 만에 선보이는 신규 라인업이다.

동아제약 관계자는 "이번 배란 테스트기 출시를 통해 임신 준비 단계부터 확인 단계까지 아우르는 통합 자가진단 라인업을 구축하게 됐다"며 "이체크는 여성 건강 영역에서 자가진단 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 굿뉴스 배란 테스트기는 동아제약 공식 온라인몰 '디몰(:Dmall)'과 쿠팡을 통해 만나볼 수 있다.

sykim@newspim.com