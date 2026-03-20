동아제약, 히알루론산 더한 '검가드 모이스처' 출시

24일 잇몸의 날 맞아 네이버 라이브 방송 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 잇몸관리 전문 브랜드 검가드가 '검가드 모이스처'를 출시했다고 20일 밝혔다.

이번 신제품은 검가드만의 특허 5종 콤플렉스에 히알루론산을 더한 것이 특징이다. 히알루론산은 수분을 끌어당기고 유지하는 특성을 지닌 성분으로 '수분 자석'이라고도 불린다.

검가드 모이스처 [사진=동아제약]

기존 '검가드 오리지널' 대비 7배 점도가 높은 고밀도 액상 텍스처를 적용해 유효성분이 치아와 잇몸에 보다 밀착될 수 있도록 설계됐으며, 충치 및 치주질환 예방 등 구강 관리에 도움을 줄 수 있다.

연세대학교 치과대학병원에서 치은염 및 경도의 치주염 환자를 대상으로 진행한 인체적용시험 결과, 제품 사용 후 잇몸 염증지수와 출혈 빈도가 개선되는 결과도 확인했다.

연구에 따르면 성인의 60% 이상이 구강 건조를 경험하는 것으로 나타났으며, 건조한 구강 환경은 치주질환 발생 가능성을 높일 수 있어 일상적인 관리가 중요하다. 검가드 모이스처는 히알루론산을 더해 구강 내 촉촉한 사용감을 고려한 제품이다.

오는 3월 24일 '잇몸의 날'을 맞아 네이버에서 라이브 방송을 통해 베스트셀러 제품인 '검가드 오리지널'과 신제품 '검가드 모이스처'를 특별한 가격에 선보일 예정이다.

검가드 모이스처(380ml)는 동아제약 공식몰 '디몰(:Dmall)'과 네이버 생활 스토어에서 구매할 수 있으며, 4월부터는 마켓컬리 샛별 배송으로도 만나볼 수 있다.

동아제약 관계자는 "검가드 모이스처는 건조한 구강 환경에서도 편안한 사용감을 제공할 수 있도록 기획된 제품"이라며 "일상 속 잇몸 건강 관리를 위한 다양한 제품을 선보이겠다"고 말했다.

한편, 검가드는 동아제약의 40년 이상 오랄케어 연구 노하우를 바탕으로 잇몸전용 구강청결제, 치약, 칫솔 등 다양한 제품을 선보이고 있다. 검가드 오리지널은 국내 최초로 구강청결제 의약외품 GMP인증을 획득한 동아제약 이천공장에서 생산되고 있다.

sykim@newspim.com