동아제약 '가그린 후레쉬브레스 민트', 누적 판매 100만개 돌파

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 구강청결 스프레이 '가그린 후레쉬브레스 민트'의 누적 판매량이 100만 개를 돌파했다고 17일 밝혔다.

최근 일상 속 자기관리 트렌드가 세분화되면서 칫솔과 치약 등 기본적인 구강 관리 제품 중심에서 벗어나 스프레이, 민트볼 등 다양한 구강 애프터케어 제품으로 시장이 확대되고 있다. 외출이나 미팅, 데이트 등 다양한 상황에서 간편하게 사용할 수 있는 휴대용 제품에 대한 수요도 꾸준히 증가하는 추세다.

'가그린 후레쉬브레스 민트' 스프레이 [사진=동아제약]

해당 제품은 언제 어디서나 사용할 수 있는 구강청결 스프레이로, 구강 스프레이 입문자도 부담 없이 사용할 수 있도록 부드러운 사용감을 갖췄다. 15ml의 콤팩트한 용량으로 휴대성도 높였다.

유효성분인 염화세틸피리디늄(CPC)을 함유해 구취 및 플라그 제거에 도움을 줄 수 있으며, 일상에서 입안이 텁텁할 때 간편하게 사용할 수 있다.

동아제약은 최근 보다 강한 상쾌함과 지속력을 원하는 소비자 수요를 반영해 '가그린 후레쉬브레스 민트 롱래스팅'을 출시하며 제품 라인업을 확대했다.

'가그린 후레쉬브레스 민트'는 중국, 베트남 등 해외 시장에서도 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 현지 유통망 확대를 통해 글로벌 브랜드로서 입지를 강화하고 있다.

동아제약 관계자는 "이번 성과는 제품의 사용 편의성과 품질에 대한 소비자 만족도가 반영된 결과로 보고 있다"며 "앞으로도 전문적인 오랄케어 연구 역량을 바탕으로 차별화된 구강 케어 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

한편 동아제약은 1982년 국내 최초로 액상 구강청결제 '가그린'을 출시한 이후 국민 구강 보건 증진을 위한 다양한 오랄케어 제품을 선보이고 있다.

sykim@newspim.com