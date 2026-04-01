동아제약 파티온, '애프터 선 겔 로션' 출시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 더마화장품 브랜드 파티온(FATION)이 자외선 노출 이후 선번 피부를 케어하는 신제품 '애프터 선 겔 로션'을 출시했다고 1일 밝혔다.
선번(Sunburn)은 자외선에 의해 피부가 손상되어 나타나는 현상으로, 피부가 일시적으로 붉어지거나 열감, 자극 등을 동반할 수 있다. 최근 자외선 지수가 높아지는 환경이 지속되면서 단순 차단을 넘어 '애프터 선케어'의 중요성이 더욱 부각되고 있다.
신제품 '파티온 애프터 선 겔 로션'은 자외선 노출로 자극받은 피부를 진정시키고 수분을 공급하는 동시에, 5대 선번 증상(피부 열, 자극, 건조, 각질, 색소침착)을 복합적으로 케어하는 제품이다.
젤 타입과 로션의 장점을 결합한 제형으로, 피부에 닿는 즉시 산뜻하게 흡수되며 끈적임 없이 촉촉한 마무리감을 제공한다. 야외 스포츠 활동이나 캠핑, 여행 등 다양한 상황에서 얼굴과 바디에 모두 사용할 수 있는 데일리 애프터 선케어 제품이다.
알로에의 한계를 보완해, 피부 온도 감소와 진정 효과는 물론 자외선으로 인한 수분 손실, 각질, 색소침착 개선에 도움을 주는 것으로 인체적용시험을 통해 확인했다. 단순 알로에 진정을 넘어서 근본적인 선번케어가 가능하도록 동아제약 독자 성분인 '아줄렌리페어'가 58% 함유돼 있다.
피부 자극 테스트를 완료해 민감성 및 여드름성 피부도 사용할 수 있도록 설계했다.
파티온은 이번 신제품 출시를 통해 기존 자외선 차단 화장품 중심의 시장에서 한 단계 더 나아가 '사후 관리' 영역까지 확장하며 애프터 선케어 카테고리 공략에 나섰다.
신제품은 카카오메이커스를 통해 만나볼 수 있으며, 파티온 공식몰 등 온라인 채널로 판매를 확대해 나갈 예정이다.
동아제약 관계자는 "자외선 차단제 사용은 일상화됐지만, 자외선 노출 이후 피부를 체계적으로 관리하는 애프터 선케어 제품은 국내 시장에서 아직 초기 단계"라며 "파티온 애프터 선 겔 로션은 동아제약의 피부연구 역량을 바탕으로 선보이는 제품으로, 애프터 선케어 시장에 새로운 기준을 제시할 것"이라고 말했다.
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