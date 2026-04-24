동아제약, '멜라토닝크림' 모델에 배우 전지현 발탁

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 배우 전지현을 모델로 멜라토닝크림 광고 캠페인을 24일 시작했다.
- 캠페인은 색소침착을 일반의약품으로 원인 치료하는 영역으로 접근하며 히드로퀴논 효능을 강조했다.
- 멜라토닝크림은 멜라닌 합성을 억제하고 기미·주근깨 등 색소침착 개선에 도움을 준다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 배우 전지현을 신규 모델로 발탁하고 멜라토닝크림 광고 캠페인을 시작했다고 24일 밝혔다.
이번 캠페인은 색소침착을 단순 관리가 아닌 일반의약품을 통한 '원인 치료'의 영역으로 접근해야 한다는 점을 강조하는 데 초점을 맞췄다. 특히 멜라토닝크림의 주성분인 히드로퀴논의 효능을 부각하는 데 주력했다.
광고에서는 전지현이 '멜라토닝크림은 약국에만 있다'는 메시지를 통해 제품의 주요 판매처를 전달하며 소비자 인식 제고에 나선다. 이번 광고 캠페인은 TV와 디지털 매체를 통해 순차적으로 공개된다.
피부 색소침착은 기미, 주근깨, 검은 반점 등 다양한 형태로 나타나며, 주된 원인은 자외선으로 알려져 있다. 햇빛에 노출되면 멜라닌세포가 활성화되면서 멜라닌 색소가 생성된다.
멜라토닝크림은 히드로퀴논(Hydroquinone 2%)을 함유한 색소침착 치료제로, 멜라닌 합성을 억제하고 이미 진행된 색소침착 개선에도 도움을 줄 수 있는 것이 특징이다.
동아제약 관계자는 "전지현의 맑고 신뢰감 있는 이미지가 브랜드 방향성과 부합해 모델로 선정했다"며 "이번 캠페인을 통해 색소침착 치료제 대표 브랜드로서의 입지를 강화하고 인지도를 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com