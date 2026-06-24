동아제약 '얼박사', 출시 1년 만에 누적 판매 3500만 캔 돌파

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'얼박사 제로'도 3개월 만에 600만 캔 판매

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 에너지드링크 브랜드 '얼박사'가 출시 1년 만에 누적 판매량 3500만 캔을 돌파했다고 24일 밝혔다.

동아제약은 지난해 6월 모디슈머 트렌드를 반영해 별도의 제조 과정 없이 한 캔으로 간편하게 즐길 수 있는 얼박사를 출시했다. 얼박사는 타우린 1500mg과 비타민 B군 3종을 함유한 제품으로 활력 충전과 집중력 향상을 고려해 개발됐다.

동아제약 얼박사 [사진=동아제약]

얼박사는 출시 직후 소비자들의 관심을 받으며 빠르게 시장에 안착했다. GS25 판매 기준으로 출시 한 달 만에 누적 판매량 100만 캔을 돌파했고, 두 달 만에는 250만 캔을 넘어 음료 카테고리 매출 1위에 오르기도 했다.

동아제약은 얼박사의 성장 배경으로 소비자 편의성과 가격 경쟁력을 꼽았다. 완제품 형태로 출시돼 소비자가 직접 제조하는 기존 레시피보다 최대 32% 저렴하게 즐길 수 있으며, 구매와 음용이 간편한 점이 소비자들로부터 호응을 얻었다는 설명이다.

또한 2030 세대와의 적극적인 소통을 기반으로 다양한 마케팅 활동을 전개하며 브랜드 인지도를 높여왔다.

동아제약은 최근 무설탕 트렌드를 반영한 신제품 '얼박사 제로'를 출시하며 제품군 확대에도 나섰다. 얼박사 제로는 캔당 10㎉ 수준으로 칼로리 부담을 낮추고 설탕을 첨가하지 않은 것이 특징이다.

지난 3월 출시된 얼박사 제로는 현재까지 누적 판매량 600만 캔을 돌파했다.

동아제약 관계자는 "얼박사가 출시 1년 만에 3500만 캔 판매를 기록할 수 있었던 것은 소비자들의 성원 덕분"이라며 "타우린을 함유한 얼박사 제품이 소비자들에게 활력을 제공하고 다양한 라이프스타일에 맞는 음용 문화를 제안하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 동아제약은 소비자중심경영(CCM)을 바탕으로 소비자 의견을 제품과 서비스에 반영하고 있으며, 고객 만족도 향상과 품질 개선을 추진하고 있다.

sykim@newspim.com