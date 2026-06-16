동아제약 박카스, IFC몰서 '지금 나를 재생' 팝업스토어 운영

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신규 광고 연계 체험형 콘텐츠 마련

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 박카스가 오는 17일부터 21일까지 서울 여의도 IFC몰에서 '지금 나를 재생' 팝업스토어를 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 박카스 신규 광고 캠페인 '지금 나를 재생'과 연계해 소비자들이 광고 메시지를 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 행사장은 음악과 추억, 참여형 콘텐츠를 결합한 체험 공간으로 조성됐다.

동아제약 박카스, 여의도 IFC몰 '지금 나를 재생' 팝업 현장 [사진=동아제약]

행사장 메인 포토존에는 대형 헤드폰과 박카스 조형물이 설치돼 신규 광고의 핵심 메시지를 전달한다. 방문객들은 현장에서 광고 캠페인 메시지를 체험하며 브랜드 스토리를 경험할 수 있다.

체험 공간은 용기존, 활력존, 자신감존, 에너지존 등 총 4개 구역으로 구성됐다.

용기존과 활력존에서는 각각 타격 게임과 에어볼 게임을 진행하며, 미션을 달성한 참가자에게는 박맛젤과 얼박사 제품을 증정한다. 자신감존에서는 미니네컷 촬영과 키링 제작 프로그램이 운영된다.

에너지존에서는 방문객이 응원이나 다짐을 메시지 카드에 작성하면 박카스를 제공하는 이벤트도 마련됐다.

박카스는 올해 신규 광고 캠페인을 통해 X세대를 위기를 극복하고 변화를 이끌어 온 세대로 조명했다. 광고에는 서태지와 아이들의 '난 알아요', 듀스의 '우리는' 등 X세대의 청춘을 상징하는 음악이 사용됐다.

동아제약 관계자는 "박카스 신규 광고 캠페인을 직접 체험할 수 있는 팝업스토어를 통해 소비자들이 자신감과 활력을 되찾는 시간을 갖길 바란다"며 "앞으로도 다양한 체험 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 박카스는 올해 출시 63주년을 맞았다. 출시 이후 지난해까지 누적 판매량은 242억 병을 기록했으며, 250억 병 돌파를 앞두고 있다.

sykim@newspim.com