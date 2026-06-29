동아제약, 슈퍼푸드 웰니스 브랜드 '파이테라' 론칭

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곰보배추삼백초 시럽·빌베리·커큐민 등 선보여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 건강 고민별 맞춤형 슈퍼푸드 웰니스 솔루션 브랜드 '파이테라(PHYTERA)'를 론칭하고 신제품 4종을 출시한다고 29일 밝혔다.

파이테라는 식물을 뜻하는 'Phy'와 치유를 의미하는 'Therapy'의 합성어로, 슈퍼푸드를 활용해 현대인의 다양한 건강 고민을 간편하게 관리할 수 있도록 기획한 데일리 웰니스 브랜드다.

동아제약, 슈퍼푸드 웰니스 솔루션 브랜드 '파이테라(PHYTERA)' [사진=동아제약]

회사는 자연 유래 원물을 선호하는 소비자 트렌드를 반영해 슈퍼푸드의 특성을 살리면서도 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있도록 제품을 개발했다고 설명했다.

이번에 출시한 제품은 '파이테라 곰보배추삼백초 시럽', '파이테라 빌베리', '파이테라 커큐민', '파이테라 커큐민 망고맛' 등 4종이다.

'파이테라 곰보배추삼백초 시럽'은 국내 청정 지역에서 재배한 곰보배추와 삼백초를 원료로 한 액상 제품이다. 물을 넣지 않은 고농축 설계로 배도라지 풍미를 살렸으며, 인공감미료와 인공향료를 넣지 않았다. 곰보배추와 삼백초에는 플라보노이드와 퀘르세틴 등 다양한 성분이 함유돼 있다.

'파이테라 빌베리'는 이탈리아산 빌베리열매추출물분말과 블루베리, 하스카프베리, 엘더베리 등 4종의 베리를 배합한 제품이다. 1포당 안토시아닌 25㎎을 함유했으며, 입안에서 부드럽게 녹는 쿨멜팅 공법을 적용했다.

'파이테라 커큐민'과 '파이테라 커큐민 망고맛'은 리포좀 공법을 적용한 수용성 커큐민 200㎎을 1포에 담았다. 강황의 핵심 성분인 커큐민에 흑후추추출물(피페린)을 함께 배합했으며, 커큐민 본연의 풍미 제품과 망고맛 제품 두 가지로 출시했다.

신제품은 동아제약 공식 온라인몰 디몰(D)과 네이버 브랜드스토어, 쿠팡에서 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 "파이테라는 바쁜 일상 속에서도 간편하게 건강한 라이프스타일을 유지하고 싶은 소비자를 위해 선보인 슈퍼푸드 솔루션 브랜드"라며 "소비자의 다양한 건강 고민에 맞춘 슈퍼푸드 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 동아제약은 '우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야 한다'는 창업 정신을 바탕으로 헬스케어 제품을 선보이고 있다.

sykim@newspim.com