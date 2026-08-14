[오늘날씨] 전국 곳곳 소나기…최대 40mm

AI 핵심 요약beta
- 14일 전국에 소나기가 내리고 낮에 그치겠다.
- 강원영동 10~40mm, 내륙은 5~40mm다.
- 미세먼지는 좋음, 최고 34도 더위다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 금요일인 14일은 전국에 소나기가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 구름이 많은 가운데 대기가 불안정해 소나기가 오는 곳이 많겠다. 강원영동, 울릉도, 독도는 비가 오다가 낮에 대부분 그치겠다.
예상 강수량은 강원영동 10~40mm, 수도권·강원영서·충청도·전라북도·경상도 5~40mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 23도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 24도다.
최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 33도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com