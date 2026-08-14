W컨셉, 23일까지 '라이프 데이즈'…최대 86% 할인

AI 핵심 요약beta
- W컨셉이 14일 리빙 행사 ‘라이프 데이즈’를 시작했다.
- 조명·가구 등 라이프스타일 상품을 최대 86% 할인한다.
- 라이브 방송과 쿠폰, 페이백 혜택도 함께 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 오는 23일까지 리빙 행사 '라이프 데이즈'를 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 행사에서는 조명, 가구, 키친웨어, 패브릭, 음향가전, 여행용품 등 라이프스타일 상품을 최대 86% 할인 판매한다.
행사에는 펌리빙, 몬타나, 오도코펜하겐 등 리빙 브랜드와 보스, 소니, 하만카돈 등 음향기기 브랜드가 참여한다.
W컨셉은 추천 브랜드에 사용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 5만원 이상 구매한 뒤 오는 9월 6일까지 포토 리뷰를 작성한 고객 가운데 선착순 500명에게는 1만원을 페이백한다. 매일 오전 10시에는 시몬스, 스탠리, 쿠쿠 등이 참여하는 특가 행사도 진행한다.
리빙 관련 라이브 방송도 진행한다. 오는 18일에는 테이블웨어 브랜드 덴비, 시라쿠스, 알라바스터를 소개하고, 20일에는 시몬스 브랜드 라이브를 진행한다. 23일에는 보스의 신제품 노이즈 캔슬링 QC 2세대 헤드폰 등을 선보인다.
이와 함께 알레시, LSA, 마지스 등 리빙 브랜드를 소개하는 'W Style : 리빙 셀렉션' 콘텐츠도 선보인다. 오는 20일까지 최대 25% 할인 쿠폰과 적립금 혜택을 제공한다.
flurry327@newspim.com