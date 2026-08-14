지슨-하나증권, 금융 보안 강화 MOU 체결

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도청·무선 백도어 해킹 등 금융 업무환경 보안 위협 공동 대응



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AI 융합 보안 전문기업 지슨과 하나증권이 금융 업무환경의 보안 강화를 위해 협력한다.

지슨은 하나증권과 보안 기술 분야 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 고객 정보와 주요 업무기밀 보호 체계를 강화하고 안전한 금융 업무환경을 구축하기 위한 협력을 확대할 계획이다.

협약에 따라 양사는 도청과 무선 백도어 해킹 등 금융 업무환경에서 발생할 수 있는 보안 위협에 대응하기 위한 기술·제품 협력을 추진한다. 금융회사 업무환경에 적합한 보안 기술 적용과 대응 체계 구축 방안도 함께 검토할 예정이다.

지슨 로고. [사진=지슨]

하나증권은 지난 7월 발간한 '2025 지속가능경영보고서'에서 디지털 금융 혁신과 고객 정보보호·사이버보안을 주요 이슈로 제시한 바 있다. 이번 협약도 금융 업무환경에서 발생할 수 있는 보안 위협에 대한 대응 역량을 높이기 위한 차원에서 추진됐다.

지슨은 무선도청과 무선 백도어 해킹 등 보안 위협을 24시간 탐지하는 AI 기반 융합 보안 기술을 보유하고 있다. 회사에 따르면 중앙정부와 공공기관, 지방자치단체 등 400여곳과 국내 주요 시중은행을 포함한 민간기업 50여곳에 보안 솔루션을 공급했다.

지슨은 기존 금융·공공 분야에서 확보한 기술과 현장 적용 경험을 바탕으로 하나증권의 업무환경에 맞는 보안 강화 방안을 제안하고 보안 위협 대응 체계 구축에 협력할 계획이다.

정기환 하나증권 경영지원그룹장은 "금융산업은 손님의 신뢰를 기반으로 하는 만큼 손님 정보와 업무환경을 보호할 수 있는 보안 역량이 중요하다"며 "이번 협약을 통해 보안 위협에 대한 대응 기반을 강화하고 안전하고 신뢰받는 금융환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com