KCGI자산운용, 공모 주식형 순자산 '톱10' 진입…3년 만에 194% 성장

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공모 주식형 순자산 2조1600억원, 중견 운용사 약진

TDF·액티브펀드 성과 힘입어 연금자산도 3.3배 성장

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KCGI자산운용이 사명 변경 3년 만에 공모 주식형펀드 순자산 기준 업계 10위권에 진입했다.

액티브 주식형 펀드와 타깃데이트펀드(TDF) 등 연금 상품의 운용 성과를 바탕으로 공모펀드와 연금 시장에서 외형 성장을 이어갔다.

KCGI자산운용은 사명 변경 3주년을 맞아 공모 주식형펀드(ETF 제외·국내외 합산) 순자산이 지난 7월 말 기준 2조1600억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

이는 3년 전보다 194% 증가한 규모로, 금융투자협회 기준 종합자산운용사 48곳 가운데 10위에 올랐다.

KCGI자산운용 로고. [사진=KCGI 홈페이지]

같은 기간 공모 주식형펀드 시장 전체 성장률이 67%였던 점을 감안하면 시장 평균을 크게 웃도는 증가세다. 전체 운용자산도 5조9000억원으로 3년 만에 2.1배 늘었다.

주식형 펀드 성과는 다른 상품군으로도 이어졌다. 재간접형 펀드 순자산은 1조7000억원으로 10위권에 진입했고, 채권형과 혼합채권형, 재간접형 순자산도 큰 폭으로 증가했다.

운용 성과도 개선됐다. 국내 주식형과 해외 주식형, TDF 등 9개 유형 가운데 8개 유형의 최근 3년 평균 수익률이 벤치마크(BM)를 웃돌았다.

대표 상품인 'KCGI코리아1[주식]'은 최근 3년 수익률 170.6%를 기록하며 BM 대비 17.0%포인트 높은 성과를 냈다.

연금 부문 성장도 두드러졌다. 개인연금과 퇴직연금을 합친 연금자산은 2조2500억원으로 3년 만에 3.3배 증가했다.

특히 퇴직연금 펀드 규모는 같은 기간 6.6배 확대됐다. 대표 상품인 'KCGI프리덤적격TDF' 시리즈가 전 빈티지에서 벤치마크를 웃도는 수익률을 기록하며 TDF 순자산도 지난 7월 1조원을 넘어섰다.

최근 자산운용업계에서는 액티브 운용 역량과 연금 상품 경쟁력이 운용사 성장을 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다. 연금 자금이 장기적으로 유입되는 가운데 운용 성과가 우수한 상품으로 자금이 집중되는 흐름도 이어지고 있다.

KCGI자산운용은 판매 채널도 확대했다. 사명 변경 이후 1000억원 이상 판매 실적을 보유한 대형 판매사를 10곳으로 늘렸고, 국민연금과 공제회 등 20여개 기관투자가의 위탁운용사로도 선정됐다.

올해는 글로벌 자산운용사 피델리티와 협업을 시작하며 글로벌 상품 라인업도 강화했다.

KCGI자산운용은 "사명 변경 이후 연금과 글로벌 투자, 종합자산운용사 역량 강화를 목표로 추진한 전략이 성과로 이어지고 있다"며 "앞으로 ETF와 채권, 대체투자 등 다양한 상품 경쟁력을 강화해 고객에게 사랑받는 자산운용사로 성장하겠다"고 밝혔다.

plum@newspim.com