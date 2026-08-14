교보생명, 보호대상아동 자립 돕는 '꿈도깨비 여름캠프' 개최

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양육시설 중·고등학생 20여명 참여

이낙준 작가 특강·진로 설계 프로그램 진행

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 보호대상아동의 건강한 성장과 자립 역량 강화를 위해 '2026 교보다솜이 꿈도깨비 어울림 여름캠프'를 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 캠프는 아동복지전문기관 초록우산과 함께 충남 천안 계성원에서 서울시 내 양육시설에 거주하는 중·고등학생 20여명을 대상으로 1박 2일간 진행됐다.

'꿈도깨비 어울림 캠프'는 보호대상아동이 다양한 경험을 통해 진로와 꿈을 탐색하고, 또래 및 자립준비청년들과 관계망을 형성하며 자립 역량을 키울 수 있도록 돕는 프로그램이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 충남 천안 계성원(교보생명 연수원)에서 진행한 '교보다솜이 꿈도깨비 어울림캠프'에 참여한 보호대상아동 20여 명이 이낙준 작가의 강연을 듣고 있다. [사진=교보생명] 2026.08.14 yunyun@newspim.com

참가자들은 교보생명 역사관과 계성원 곳곳을 돌며 팀별 퀴즈와 미션, 체육활동 등을 수행했다. 비전보드 제작을 통해 자신의 꿈과 미래를 구체화하고 이를 서로 공유하는 시간도 가졌다.

청소년들의 도전과 성장을 응원하기 위한 특별강연도 마련됐다. 넷플릭스 드라마 '중증외상센터' 원작자인 이낙준 작가는 '완벽하지 않아도 괜찮다'를 주제로 자신의 경험을 소개하며 완벽한 준비보다 꿈을 향해 꾸준히 실천하는 자세가 중요하다는 메시지를 전했다.

교보생명은 2021년부터 초록우산과 함께 보호대상아동의 성장과 자립을 지원하는 '교보다솜이 꿈도깨비' 사업을 운영하고 있다. 초등학생부터 중·고등학생까지 성장 단계에 맞춰 언어·금융교육, 심리·정서 지원, 디지털 리터러시 교육, 진로·직업 체험 등을 제공한다.

또 보호대상아동과 자립준비청년이 지속적으로 교류할 수 있는 관계망을 구축해 성장 과정에서 필요한 정보와 경험을 나눌 수 있도록 지원하고 있다. 해당 사업은 2023년 보건복지부 주관 '대한민국 나눔국민대상'에서 국무총리 표창을 받았다.

교보생명 관계자는 "아이들이 건강하게 자립하기 위해서는 다양한 경험뿐 아니라 성장 과정에서 서로 격려하고 의지할 수 있는 관계가 중요하다"며 "앞으로도 보호대상아동이 자신의 가능성을 발견하고 미래를 주도적으로 준비할 수 있도록 성장 단계별 지원을 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com