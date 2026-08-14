AIA생명, '2026 해비타트 815런' 후원…독립운동가 후손 주거 개선 지원

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명은 한국해비타트가 주관하는 '2026 해비타트 815런'을 후원하고 자사 웰니스 프로그램인 'AIA 러닝 스토리 크루(AIA Running Story Crew)'와 함께 행사에 참여한다고 14일 밝혔다.

AIA생명은 지난해에 이어 올해도 815런을 후원해 독립운동가 후손의 노후 주거환경 개선 사업을 지원한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 강원도 정선에서 AIA생명의 헬스앤웰니스 앰배서더인 션과 웰니스 캠프에 참여한 AIA 러닝 스토리 크루 [사진=AIA생명] 2026.08.14 yunyun@newspim.com

올해 처음 운영하는 'AIA 러닝 스토리 크루'는 고객과 임직원, 마스터플래너(Master Planner) 등이 참여하는 연간 웰니스 프로그램이다. 참가자들은 웰니스 캠프와 정기 러닝 프로그램에 참여하고 있으며 815런과 JTBC 서울마라톤에도 함께할 예정이다.

AIA생명의 헬스앤웰니스 앰배서더인 션도 올해 815런 공식 앰배서더로 참여해 건강한 생활습관과 기부 문화 확산에 힘을 보탠다.

AIA생명은 '더 건강하게, 더 오랫동안, 더 나은 삶(Healthier, Longer, Better Lives)'이라는 기업 소명에 맞춰 신체적 건강뿐 아니라 정신적·금융적·환경적 건강을 아우르는 웰니스 프로그램을 운영하고 있다.

한국해비타트와는 교육 취약시설 환경 개선과 독립운동가 후손 지원 사업 등을 이어왔으며 임직원 참여형 사회공헌 프로그램과 지역사회 지원 활동도 진행하고 있다.

황지예 AIA생명 마케팅본부장은 "815런은 건강한 삶을 실천하는 사람들이 사회적 가치 창출에도 함께 참여할 수 있는 의미 있는 행사"라며 "앞으로도 건강과 나눔을 연결하는 다양한 웰니스 프로그램을 통해 더 건강하고 나은 삶을 지원하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com