KB손해보험, 공정거래 자율준수 프로그램 도입…내부통제 고도화

AI 핵심 요약beta
- KB손보가 14일 공정거래 CP 도입을 밝혔다.
- 13일 본사서 도입 선포식을 열고 체계를 강화했다.
- 상품·판매 등 전반의 공정거래 리스크를 점검한다.
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보험상품·대리점 수수료·외주용역 등 상시 점검
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 공정거래 자율준수 프로그램(CP)을 도입하고 기존 내부통제 체계를 고도화한다고 14일 밝혔다.
KB손해보험은 지난 13일 서울 강남구 역삼동 본사에서 '공정거래 자율준수 프로그램 도입 선포식'을 개최했다.
공정거래 자율준수 프로그램은 기업이 공정거래 관련 법규를 자율적으로 준수하기 위해 운영하는 내부 준법 시스템이다. 임직원에게 공정거래 관련 행동 기준을 제시하고 법규 준수 체계를 구축해 불공정거래를 예방하는 것이 목적이다.
KB손해보험은 기존 내부통제 시스템에 CP를 결합해 보험상품 개발과 판매, 하도급 및 외주 관리, 계열사 간 거래 등 사업 전반의 공정거래 리스크 관리를 강화한다는 방침이다.
공정거래 리스크를 사전에 점검하기 위한 '공정거래 위험성 평가(Risk Assessment)' 체계도 고도화한다. 보험약관과 표시·광고의 불공정성 여부, 대리점 수수료 관리, IT 및 손해사정 외주용역의 하도급법 준수 여부 등 고위험 영역을 세분화해 상시 모니터링한다.
CP 운영의 독립성과 실효성을 높이기 위해 대표이사 직속 자율준수관리자의 책임과 권한도 강화한다. 자율준수관리자에게 독립적인 조사·시정 권한을 부여하고 전 임직원이 참여하는 CP 실천 서약도 진행했다.
KB손해보험 관계자는 "기존 내부통제 역량에 공정거래 자율준수 프로그램을 결합해 위험관리의 효과성을 높일 계획"이라며 "공정경쟁 문화를 정착시켜 고객에게 더욱 신뢰받는 회사가 되겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com