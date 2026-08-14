스타벅스, '패스트 서브' 매장 930여 개로 확대…전체의 40%

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 14일 패스트 서브 서비스를 강화했다.
- 패스트 서브 매장은 930여곳으로 전체의 약 40%다.
- 주문 90%가 3분 이내 제공되며 푸드도 추가했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 고객의 소중한 시간을 더욱 가치 있게 만들고, 편리한 매장 경험을 제공하기 위해 '패스트 서브(Fast Serve)' 서비스 강화에 나섰다.
스타벅스는 지난 4월부터 출근길이나 점심시간 등 매장 혼잡도가 높은 피크 시간대에 음료, 푸드를 보다 빠르게 제공하는 패스트 서브를 본격 운영하고 있다. 현재 패스트 서브 매장은 930여 개로 전체 매장(2185개)의 약 40% 수준까지 확대됐다. 기존에는 직장인 고객이 많은 오피스 상권 중심으로 도입했으나, 고객 수요가 높아짐에 따라 쇼핑몰 등 다양한 상권으로 매장을 넓혀가는 추세다.
현재 국내 커피 브랜드 중 유일하게 운영하고 있는 서비스인만큼 고객 만족도도 높다. 패스트 서브 운영 매장 현황을 살펴본 결과, 전체 주문의 약 90%가 접수 후 3분 이내에 고객에게 제공되고 있으며, 제공 속도가 제일 빠른 매장 상위 50개 평균 제공 시간은 1분 30초에 불과했다.
패스트 서브 대상 음료는 브루드 커피, 콜드 브루 등 12종이다. 음료 라인업은 고객 수요에 맞춰 지속적으로 변경 또는 추가하고 있으며, 현재 판매량이 높은 음료는 아이스 브루드 커피, 바닐라 크림 콜드 브루, 콜드 브루 순이다. 무더위가 이어지고 있는 가운데 빠르게 마실 수 있는 시원한 아이스 음료를 많이 찾는 것으로 분석된다.
패스트 서브의 성공적인 안착에 힘입어 지난달부터 푸드도 대상 품목에 포함했다. 푸드 라인업은 하루 한 컵 RED+, 프리미엄 바나나, 한개란, 에그 클럽 샌드위치, 크랜베리 치킨 샌드위치, B.L.T. 샌드위치, 파예 무지방 그릭 요거트 등 총 7종으로 구성됐다.
스타벅스 하익성 기획담당은 "패스트 서브는 고객분들이 바쁜 하루에도 커피 한 잔의 여유를 놓치지 않길 바라는 스타벅스의 진심이 담긴 서비스"라고 말했다.
fineview@newspim.com