삼성 갤Z8, 동남아·오세아니아 흥행…폴드 사전판매 60%↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 14일 동남아·오세아니아에 Z8을 출시했다.
- Z8 시리즈 사전판매는 전작보다 30% 이상 늘었다.
- 이 지역에선 폴드8 울트라·폴드8이 60% 급증했다.
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사전구매 10명 중 6명 '폴드8' 선택…삼성닷컴 1030 비중 60%
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신규 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z8 시리즈'가 동남아시아·오세아니아 시장에서 역대급 사전판매 성적을 거두며 초반 흥행에 성공했다.
삼성전자는 14일 동남아시아와 오세아니아 전역에서 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'과 '갤럭시 워치 울트라2·워치9'을 공식 출시한다고 밝혔다.
Z8 시리즈의 글로벌 사전판매량은 전작보다 30% 이상 늘었다. 특히 동남아·오세아니아에서는 폴드8 울트라와 폴드8의 사전판매량이 전작 대비 60% 급증하며 역대 최고 수준을 기록했다.
흥행은 폴드8이 주도했다. 이 지역 Z8 시리즈 사전 구매자 10명 중 6명이 폴드8을 선택했다. 삼성닷컴 구매 고객 가운데 10~30대 비중도 약 60%에 달해 젊은 소비자층의 수요가 두드러졌다.
폴드8은 201g으로 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 가벼우며 4대3 비율의 메인 화면을 적용했다. 삼성전자는 Z8 시리즈와 워치 신제품을 앞세워 동남아·오세아니아 시장에서 갤럭시 AI 생태계 확대에 나설 계획이다.
syu@newspim.com