IBK투자증권, 베라와 탄소시장 확대 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- IBK투자증권이 14일 베라와 탄소시장 MOU를 체결했다.
- 국내·아시아 자발적 탄소시장 사업 확대에 나섰다.
- 탄소금융 역량을 바탕으로 저탄소 전환을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= IBK투자증권이 글로벌 자발적 탄소배출권 인증기관 베라(VERRA)와 손잡고 국내·아시아 지역 자발적 탄소시장 사업 확대에 나선다.
IBK투자증권은 베라와 '국내 및 아시아 지역 탄소시장 활용 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 14일 밝혔다.
베라는 국제 탄소 감축 실적 인증 프로그램인 검증 탄소 표준 (Verified Carbon Standard·VCS)를 운영하는 미국 소재 비영리기관이다.
양측은 이번 협약을 통해 ▲베라 표준 프로그램 및 방법론 관련 전략 세미나 개최 ▲탄소감축사업 타당성 평가 및 검증 절차 관련 교육 프로그램 검토 ▲자발적 탄소시장 정보 및 베라 인증 프로젝트 사례 공유 ▲고품질 베라 프로젝트 개발 및 참여 등을 추진한다.
IBK투자증권은 해외 온실가스 감축사업을 통해 축적한 탄소금융 역량을 자발적 탄소시장(Voluntary Carbon Market·VCM)으로 확대할 계획이다. 사업성 분석과 금융주선 등을 아우르는 종합 탄소금융 체계를 구축하고 기업의 에너지 전환과 온실가스 감축을 지원하는 전환금융 사업도 확대한다.
엄성일 IBK투자증권 탄소금융본부장은 "이번 협약은 해외 온실가스 감축사업을 통해 축적한 탄소금융 역량을 자발적 탄소시장으로 확장하는 중요한 계기"라며 "탄소시장과 국제감축사업, 투자금융 분야의 전문성을 바탕으로 신뢰도 높은 탄소감축사업에 자금을 공급하고 기업의 실질적인 저탄소 전환을 지원하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com