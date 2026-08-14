MG새마을금고, 배우 조정석과 신규 광고 캠페인 공개

AI 핵심 요약beta
- MG새마을금고가 14일 조정석과 신규 광고를 공개했다.
- 광고는 ‘으쌰라으쌰’로 지역 응원 메시지를 전했다.
- 지역 환원사업과 보험서비스도 함께 담았다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = MG새마을금고는 전속모델인 배우 조정석과 함께한 신규 광고 캠페인을 14일 공개했다고 밝혔다.
이번 광고는 상반기 선보인 '으쌰으쌰' 캠페인에 이어 '으쌰라으쌰'라는 구호를 중심으로 전국 각 지역에 응원의 메시지를 전달하는 내용으로 구성됐다.
광고에서는 조정석이 응원 트럭을 타고 전국 곳곳을 찾아가는 로드트립 형식으로 새마을금고의 지역 밀착형 이미지를 표현했다. 강원과 충청, 전라, 제주, 경상 등 실제 지역명과 지역별 방언을 대사에 활용해 지역민과의 친밀감을 높였다.
청년 장학과 소상공인 지원, 저출생 극복사업 등 새마을금고가 추진하는 지역 환원사업도 광고에 담았다. 전국 3000여개 점포 인프라를 기반으로 제공하는 보험 서비스도 함께 소개했다.
새마을금고 관계자는 "이번 캠페인을 통해 지역 밀착형 금융기관으로서의 정체성을 보다 구체적으로 표현하고자 했다"며 "앞으로도 전국 회원 및 지역사회와의 정서적 연결을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
신규 광고는 TV와 온라인, 온라인동영상서비스(OTT) 등 다양한 매체를 통해 공개될 예정이다.
yunyun@newspim.com