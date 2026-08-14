7월 은행 가계대출 5.4조원↑, 증가폭 줄고 기업대출은 7.7조원↑

기업대출 7.7조원 증가…회사채 8개월 연속 순상환

국고채 금리 상승·코스피 큰 폭 조정…주식형펀드 수신 감소

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 은행권 가계대출은 주택담보대출과 기타대출 증가세가 둔화하면서 증가폭이 축소됐다. 반면 기업대출은 운전자금 수요 등이 이어지며 증가폭이 확대됐다.

한국은행이 14일 발표한 '2026년 7월 금융시장 동향'에 따르면 지난달 은행 가계대출은 전월보다 5조4000억원 증가했다. 증가폭은 6월 7조6000억원보다 축소됐지만 지난해 같은 달(2조7000억원)보다는 큰 수준이다.

[자료=한국은행]

가계대출 가운데 주택담보대출은 4~5월 수도권 주택거래 증가의 영향이 이어졌지만 전세거래 감소와 기분양 물량의 중도금 납부 수요 둔화 등으로 전월(4조3000억원)보다 줄어든 3조4000억원 증가했다. 전세자금대출은 8000억원 감소해 5월(-6000억원), 6월(-7000억원)에 이어 감소세를 이어갔다.

기타대출도 개인의 주식투자 둔화 등의 영향으로 2조원 증가해 전월(3조3000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 개인의 주식 순매수 규모는 6월 52조원에서 7월 3조4000억원으로 크게 줄었다. 다만 기타대출은 예년에 비해서는 높은 증가세를 이어갔다.

이승엽 한국은행 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "7월 들어 가계대출 증가폭이 축소됐지만 여전히 예년 수준을 상회하고 있어 경계감을 가지고 살펴보고 있다"며 "향후 대출 흐름은 대출 수요뿐 아니라 대출 태도와 주택시장 상황, 최근 부동산 관련 정책 변화 등 여러 요인의 영향을 받는 만큼 현재로서는 예단하기 어렵다"고 말했다.

금융시장에서는 주가와 금리의 변동성이 이어졌다. 국고채 금리는 국내 성장세 확대와 기준금리 인상 및 추가 인상 기대 강화 등으로 큰 폭 상승했다가 국제유가와 원/달러 환율 움직임 등을 반영하며 상승폭을 축소했다. 국고채 3년물 금리는 6월 말 3.70%에서 7월 말 3.76%로 상승했다.

코스피는 인공지능(AI) 산업 관련 우려와 중동 사태의 불확실성, 외국인 순매도 지속 등의 영향으로 큰 폭 조정됐다. 코스피는 6월 말 8476에서 7월 말 6595로 하락했다.

반면 은행 기업대출은 증가폭이 확대됐다. 지난달 기업대출은 7조7000억원 늘어 전월(5조1000억원)보다 증가 규모가 커졌다. 대기업대출은 회사채 상환 등을 위한 운전자금 수요와 전월 분기말 일시상환분 재취급 등으로 3조8000억원 증가했다. 중소기업대출도 부가가치세 납부 수요와 일부 은행의 대출영업 확대 등의 영향으로 3조9000억원 늘었다.

직접금융 조달에서는 회사채가 금리 상승에 따른 발행 부담과 계절적 비수기 등의 영향으로 1조9000억원 순상환되며 8개월 연속 순상환 흐름을 이어갔다. 기업어음(CP)·단기사채는 분기말 일시상환분 재발행 등으로 4조원 순발행 전환했고, 주식 발행은 일부 대기업의 대규모 유상증자 등으로 전월 3000억원에서 1조5000억원으로 확대됐다.

금융기관 수신은 은행과 자산운용사 모두 감소했다. 지난달 은행 수신은 전월 28조8000억원 증가에서 30조원 감소로 전환했다. 수시입출식예금은 계절적 요인과 일부 기업의 정기예금 예치 등으로 80조8000억원 감소했다. 반면 정기예금은 은행의 대출재원 마련과 규제비율 관리 필요성, 일부 대기업의 여유자금 예치 등으로 42조3000억원 증가했다.

이 차장은 수시입출식예금 감소에 대해 "이례적이라고 보지는 않는다"며 "계절적 요인에 더해 일부 기업의 수시입출식예금이 정기예금으로 예치된 효과가 있다"고 설명했다.

자산운용사 수신은 전월 11조7000억원 감소에서 지난달 42조8000억원 감소로 감소폭이 확대됐다. 주식형펀드는 주가 하락 영향으로 순자산총액(NAV) 기준 56조2000억원 감소했지만 평가액을 제외한 신규자금은 11조4000억원 유입됐다. 머니마켓펀드(MMF)는 분기말 일시 인출됐던 법인자금 재유입 등으로 27조2000억원 증가했다.

eoyn2@newspim.com