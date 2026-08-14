장동혁 "李대통령, 분권형 개헌 제안...'임기 단축' 믿을 국민 몇이나 되겠나"

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"연임 불가 피해가기 위한 꼼수에 불과"

"나한테는 골프 치자는 소리도 안 해"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 14일 이재명 대통령이 분권형 개헌을 제안한 것에 대해 "'분권형 개헌'은 '연임 불가'를 피해가기 위한 꼼수에 불과하다"고 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령, 다시 개헌을 들고 나왔다"며 "이번에는 '원포인트 개헌'이 아니라 '분권형 개헌'"이라고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.08.13 jk31@newspim.com

이어 "이재명 대통령이 임기를 단축한다? '공소취소'에 목숨을 건 대통령"이라며 "10원도 포기하지 못하고 온갖 꼼수를 동원해서 '더불어근저당'까지 했다"고 꼬집었다.

그러면서 "그래놓고 임기를 포기한다니 믿을 국민이 몇이나 되겠나"며 "애당초 있을 수 없는 일이다. 고래가 사막을 지나가겠다는 말과 같다"고 했다.

장 대표는 "'분권형 개헌'은 '연임 불가'를 피해가기 위한 꼼수에 불과하다"며 "어떤 수단을 동원하든 지금 쥔 권력을 놓지 않겠다는 것"이라고 주장했다.

아울러 "한동안 여의도에 파다했던 소문(?)이 사실로 드러났을 뿐"이라고 덧붙였다.

그는 "'임기단축 개헌을 끝으로 한 사람의 시민으로 돌아가 당당하게 재판을 받겠다.' 이렇게 말한다면 혹시라도 좀 믿을 수 있으려나"라며 "그럴 리 없겠지만"이라고 비꼬았다.

장 대표는 "지지율 폭락하자 어지간히 조급한 모양이다. 재판 재개 생각하면 겁도 나겠지"라며 "그런다고 지지율 올라가지 않는다. 오히려 더 떨어질 것"이라고 강조했다.

마지막으로 "이런 이야기만 하니, 나한테는 골프 치자는 소리도 안 하네. 같이 칠 생각도 없지만"이라고 말했다.

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