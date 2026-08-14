삼성전자, 반도체 AI 전환 속도…딥러닝·데이터 전문가 영입

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 14일 AI 전문가 2명을 영입했다.
- 한보형 Fellow는 반도체 R&D용 AI 모델을 맡는다.
- 한태린 상무는 AI Ready Data 체계를 구축한다.
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설계·공정·제조 전반 AI 적용 확대…개발 효율·생산성 제고
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 반도체 설계부터 공정, 제조까지 핵심 업무 전반에 인공지능(AI)을 확대 적용하기 위해 외부 AI 전문가 영입에 나섰다. 연구개발(R&D)에 특화된 AI 모델과 데이터 기반을 동시에 강화해 반도체 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.
14일 삼성전자는 딥러닝·비전 AI 분야 전문가인 한보형 Fellow와 데이터 엔지니어링 전문가 한태린 상무를 영입했다고 밝혔다. 한 Fellow는 반도체 R&D에 특화된 AI 모델 개발을 주도하고, 한 상무는 AI가 곧바로 활용할 수 있도록 데이터를 정제·구축하는 'AI Ready Data' 기반을 맡는다.
한 Fellow는 서울대 컴퓨터공학 학·석사와 미국 메릴랜드대 컴퓨터과학 박사를 거쳐 포항공대와 서울대에서 교수로 재직했다. 비전 AI와 딥러닝 분야 전문성을 반도체 연구개발 과정에 접목할 예정이다.
한 상무는 서울대 기계항공우주공학과와 미국 MIT 기계공학 석사를 거쳐 메타에서 시니어 엔지니어링 매니저로 근무했으며 최근까지 미국 페르소나에서 시니어 개발자로 일했다. 삼성전자는 한 상무를 중심으로 AI 활용에 필요한 데이터 엔지니어링 체계를 강화할 계획이다.
삼성전자는 앞으로도 AI·데이터 분야 핵심 인재를 지속적으로 확보하고 전문성을 조직 전반으로 확산해 반도체 개발 효율성과 생산성을 높인다는 방침이다.