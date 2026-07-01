타임폴리오자산운용, '미국나스닥100채권혼합50액티브' 순자산 5000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 타임폴리오자산운용은 1일 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF 순자산이 5000억원을 돌파했다고 밝혔다.
- 해당 ETF는 연초 이후 수익률 29.76%를 기록해 같은 기간 19.91% 오른 나스닥100지수를 상회했다.
- 나스닥100 성장주와 국내 통안채를 결합해 변동성을 완화하며 장기 연금 투자자에게 성장성과 안정성을 동시에 추구할 수 있는 상품이라고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 1일 자사 'TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브' 상장지수펀드(ETF)가 순자산총액(AUM) 5000억원을 넘어섰다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난달 30일 기준 해당 ETF의 순자산총액은 5348억원을 기록했다. TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브는 글로벌 테크 주도주와 국내 통안채를 결합한 채권혼합형 액티브 ETF로, 퇴직연금 DC·IRP 및 개인연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다.
6월 30일 기준 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF의 연초 이후 수익률은 29.76%로, 같은 기간 19.91% 상승한 나스닥100지수를 웃돌았다. 해당 상품은 해외지수를 추종하는 국내 상장 채권혼합형 ETF 중 연초 이후 가장 우수한 성과를 기록한 것으로 나타났다.
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브는 나스닥100 중심의 성장 자산과 국내 통안채 기반 안정 자산을 결합해 상승장에서는 핵심 성장주의 성과를 반영하고 변동성 국면에서는 채권혼합 구조를 통해 포트폴리오의 변동성을 완화하는 전략을 취하고 있다.
타임폴리오자산운용 관계자는 "TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 단순히 나스닥100을 절반 담는 상품이 아니라, 글로벌 주식시장의 구조적 성장을 이끄는 핵심 기업을 선별해 투자하는 액티브 채권혼합 전략"이라며 "주식 비중이 50% 수준임에도 연초 이후 나스닥100지수를 상회한 것은 시장을 이끄는 기업을 고르는 운용 역량이 성과로 이어진 사례"라고 말했다.
이어 "퇴직연금 투자자 입장에서는 안전자산 30% 영역을 단순 예금이나 저수익 자산으로만 채우지 않고, 성장성과 안정성을 동시에 추구할 수 있다는 점에서 활용 가치가 크다"며 "장기적으로 미국 혁신기업의 성장에 참여하면서도 변동성 부담을 낮추고 싶은 연금 투자자에게 적합한 대안이 될 수 있다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com